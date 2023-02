Willkommen zum Liveticker

Im Weltcup finden in diesem Winter keine Parallelrennen statt – der einzige angesetzte Wettkampf in Lech/Zürs fiel den warmen Temperaturen zum Opfer. An der WM aber werden noch einmal Medaillen vergeben. Vielleicht zum letzten Mal. Für die Schweiz wollen diese Chance Camille Rast, Andrea Ellenberger und Wendy Holdener nutzen. Schweizer Männer haben sich keine qualifiziert für die besten 16.