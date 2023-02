Das Wetter

Wunderbar! Kalt, aber wunderbar. Wie schon die ganze Woche über ist das Wetter in Méribel herrlich, kaum eine Wolke am Himmel. Auf die kommende Woche hin soll es aber etwas wärmer werden. Heute Nachmittag könnte es doch schon sechs Grad werden, so warm war es in den letzten sieben Tagen nicht.