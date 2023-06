Welche Sorte «Stehen» vermittelt dem Gegenüber, dass man ganz klar Wedding-Material ist? Symbolfoto: Getty Images

Wie steht man eigentlich, wenn man steht? Also wenn man zum Beispiel (so wie ich letzte Woche) mit jemandem (einem Date) verabredet ist, sich aber nicht in einer Bar, sondern in einem Park trifft, also stehend auf die andere Person warten muss? Vor allem wenn man sich zum allerersten Mal trifft. Welche Sorte «Stehen» vermittelt dem Gegenüber, dass man ganz klar Wedding-Material ist? Was wirkt intelligent, interessant und hot? Steht man mit geraden Beinen und verschränkten Armen, als wäre man ein Türsteher im Berghain, oder mit einer Hand in der Hüfte und das Gewicht auf ein Bein verlagert, so wie Marilyn Monroe am Strassenrand stehen würde, um ein Taxi zu rufen? Und tut man so, als müsste man noch ganz dringend eine Whatsapp schreiben, oder schaut man lieber seeehr gebannt die Bäume an und erfindet einen Gesichtsausdruck, der so aussieht, als wäre man in einem anderen Leben Botanikerin gewesen?