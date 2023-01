Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Stehen Sie mit dem Deutschen auf Du und Du? Auch ohne Fremdwörter hält unsere Sprache zahlreiche Herausforderungen bereit. Sind Sie bereit für unser Quiz? Alexandra Kedves

Springen, sprang, gesprungen? Oder doch springen, springte, gesprungen? Oder gar springen, sprung, gesprungen? Goldmedaillist Shaun White weiss jedenfalls, wie es geht. Foto: Keystone / Francisco Seco

«Karikative Zwecke» oder doch eher «karitative Zwecke»? Wer sich einen inflationären Gebrauch diffiziler Fremdwörter leistet, geht sprachlich Risiken ein. Wie leicht kann man danebengreifen, sich blamieren, ja, ein veritables Image-Debakel erleiden! Aber, wie Sie den letzten Sätzen sicher angemerkt haben: Viele dieser «fremden» Wörter gehören eben doch schon längst zur Alltagssprache, sind – na ja, beinahe – so alltäglich wie beispielsweise die Begriffe «Zucker» oder «Tasse», die bekanntlich über das Arabische in unsere Sprache eingewandert sind. Ein radikaler Purismus (ausgeprägter Reinheitseifer?) bezüglich Fremdwörtern ist also nicht angebracht, sondern eher einer gewissen Blindheit gegenüber Sprachentwicklungen geschuldet.

Das grosse Abc: Wortschatz, Stilfiguren, Redewendungen, Grammatikregeln, Sprachjargons und vieles mehr – jede Woche in spielerischer Form abgehandelt.

Trotzdem haben wir in dieser Ausgabe unseres Abc-Sprachquiz offensichtliche Fremdwörter mal ganz aussen vor gelassen. Der Herausforderungen gibt es nämlich auch ohne hübsch-exotisches Quinkelieren (Trällern, Pfeifen, Singen) durchaus genug, in allen Bereichen, seien es nun der Wortschatz, das Redewendung-Repertoire, die Zeichensetzung oder die Grammatik. Wir wünschen Ihnen viel Spass damit!

