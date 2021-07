Länder-Vergleich in fünf Punkten – Steigen die Zahlen bei uns auch bald so stark wie in Holland? Die Niederlande sind gleich weit mit dem Impfen wie die Schweiz, haben die Massnahmen gelockert – und kämpfen jetzt mit einer neuen Corona-Welle. Womit wir hierzulande rechnen müssen. Yannick Wiget

Genau an solchen Events infizierten sich viele: Menschen tanzen in einem vollen Club in Amsterdam am 26. Juni 2021, dem Tag der Aufhebung der Massnahmen. Foto: Paul Bergen (ANP / AFP / Getty Images)

«Wir haben einen Fehler gemacht. Was wir für möglich hielten, hat sich in der Praxis als nicht möglich erwiesen»: So entschuldigte sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte am Montag. Er gestand, dass er die Corona-Massnahmen zu früh gelockert hatte, und übernahm die Verantwortung für den starken Anstieg der Neuinfektionen. Ein aussergewöhnlicher Vorgang.

Am 26. Juni hatte seine Regierung zahlreiche Einschränkungen bei Nachtclubs, Festivals und Restaurants aufgehoben. Nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln galt eine Maskenpflicht. «Ein logischer Schritt», sagte Rutte. Bereits zwei Wochen später musste er einen Rückzieher machen und die Massnahmen wieder verschärfen, weil die Situation ausser Kontrolle geriet. Dabei ist die Ausgangslage in den Niederlanden ähnlich wie in der Schweiz. Müssen wir uns Sorgen machen?