Velofahren mit Kindern – Steil hoch mit Abschleppseil Die Kleinen mochten es bis dato nicht besonders, den Hügel per Fahrrad zu meistern. Doch mithilfe dieses kleinen Tools, dürfte sich dies jetzt ändern. Emil Bischofberger

Das kleine Schwarze unter dem Sattel ist eine grosse Hilfe: Das Trax MTB. Bild: Emil Bischofberger

Der «Züritipp» beschreibt Phänomene in der Stadt oder testet Nützliches. Diese Woche: Das kleine Kästchen Trax MTB.

Täglich ein Lockdown-Spaziergang mit den Kindern? Schwierig. Velofahren? Viel besser. Nur: Wo fährt man mit zwei Kindern (4,5 und 7) hin? Die Quartierstrasse hoch und runter langweilt sie bald. Die grösseren Strassen mögen derzeit weniger befahren sein als normal. Aber immer noch zu stark, als dass die gemeinsame Fahrt entspannt wäre. Die Lösung ist der Wald. Nur liegt der 100 Höhenmeter vom Haus entfernt. Mit dem Auto hochfahren? Sicher nicht. Die Räder hochschieben? Noch weniger.

Die Lösung heisst Trax MTB, ein kleines Kästchen, montiert an der Sattelstütze von Papas Quervelo. Im schwarzen Trück­lein ist ein Kevlarseil aufgerollt. An dessen Ende hat es eine Schlaufe, die der Bub am Lenkervorbau einhängt. So schleppt der Papa den Kleinen bergauf, seine grosse Schwester pedalt allein und kriegt ab und zu ebenfalls einen Anschub von Papas Arm.

Nach der Ankunft im Wald geht der Spass richtig los – weil die beiden wegen der erleichterten Bergfahrt noch frisch sind. Kein Rumpelpfad ist vor ihnen sicher, manche Trails entdecken sie gar vor dem Papa. Das Homeschooling mag qualitativ nicht an den Schulunterricht herankommen. Beim Velofahren verhält es sich genau umgekehrt, Abschleppseil sei Dank.