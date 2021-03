Zoom – Steine, die aus dem Boden wachsen Dass Architekturfotografie nicht kühl und seelenlos sein muss, zeigt Hélène Binet. Die Schweizerin fängt die spirituelle Dimension traditioneller koreanischer Bauten ein. Regula Fuchs (Text) , Rebecca Pfisterer (Bildredaktion)

Den hölzernen Säulen sieht man an, dass sie einmal Bäume waren: Nur grob wurden sie bearbeitet, Astlöcher sind noch gut zu erkennen. Auch die von Wind und Wasser polierten Steine sehen aus, als wären sie von selber aus dem Boden gewachsen. Und das leicht gebogene Dach des Pavillons imitiert die Form des Hügelzugs im Hintergrund. Was wir hier sehen, ist eine perfekte Harmonie zwischen gebauter Struktur und umgebender Natur.

Schauplatz ist Soswaewon, ein Garten mit Teehaus in Südkorea, erbaut um 1500 n. Chr. Die schweizerisch-französische Foto­grafin Hélène Binet hat für ihr Buch «The Intimacy of Making» Soswaewon sowie zwei weitere Orte besucht, an denen traditionelle koreanische Architektur erhalten geblieben ist.

Bei Binet, die heute in London lebt und für ihre Architekturfotografie bekannt ist, erscheinen die Gebäude nicht als unbelebte Formen, sondern als komplexe Strukturen mit Atmosphäre – und Seele. Der Jongmyo-Schrein beispielsweise: Aufgereihte hölzerne Säulen leiten den Blick ins Unendliche, als folge er den verstorbenen Kaisern, derer hier gedacht wird.

Bei allen Anlagen, die Binet fotografiert, kommt das traditionelle koreanische Prinzip von Mahk zum Tragen. Wer im Sinne von Mahk etwas formt oder erbaut, wendet sich bewusst von Finesse und Perfektion ab; er zwingt dem Material keinen gestalterischen Willen auf. Die Natur in ihrer perfekten Unvollkommenheit ist der Bezugspunkt. So lassen die Unebenheiten eines Natursteinbodens etwa an eine leicht bewegte Wasseroberfläche denken.

Viele von Binets Bildern zeigen den Boden, Stufen oder Schwellen. Indem die Fotografin ihren Fokus nach unten richtet, entsteht der Eindruck, sie habe sich vor ihrem Sujet verbeugt. Besser lässt sich die symbolische und spirituelle Dimension dieser Architektur nicht einfangen.

