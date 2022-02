Corona-Medienkonferenz - Stellen sich die Experten hinter Bersets Öffnungspläne?

Ausgangslage

Von Charlotte Walser und Edgar Schuler

Experten gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle fast erreicht ist. Zwar sind die Ansteckungszahlen hoch, doch hat Omikron – anders als frühere Varianten – nicht zu einer Überlastung der Spitäler geführt. Damit ist das Hauptkriterium des Bundesrates für Öffnungen erfüllt. Gesundheitsminister Alain Berset hat in Aussicht gestellt, dass erste Öffnungsschritte bald beschlossen werden. Für die meisten weiter gehenden Öffnungen muss der Bundesrat die Kantone konsultieren. Das verlangt das Epidemiengesetz.

Diese zwei Öffnungsschritte dürfte der Bundesrat bereits am Mittwoch beschliessen und rasch in Kraft setzen:

Homeoffice: Empfehlung statt Pflicht

Die Homeoffice-Pflicht wird voraussichtlich aufgehoben und wieder in eine Empfehlung umgewandelt. Damit entscheiden wieder allein die Arbeitgeber, ob im Büro oder zu Hause gearbeitet wird.

Quarantäne ganz abschaffen

Personen, die engen Kontakt zu Corona-Positiven hatten, müssen voraussichtlich nicht mehr in Quarantäne. Personen, die selber positiv getestet wurden, müssen sich weiterhin isolieren.

Zertifikatspflicht aufheben

Keine 2-G- und 3-G-Regeln mehr: Die Zertifikatspflicht in Restaurants und an Veranstaltungen könnte bald der Vergangenheit angehören. Heute ist bei Veranstaltungen in Innenräumen der Zugang grundsätzlich auf Personen beschränkt, die geimpft oder genesen sind (2-G). Wo weder das Maskentragen noch eine Sitzpflicht möglich ist, sind nur geimpfte und genesene Personen zugelassen, die zusätzlich ein Zertifikat für ein negatives Testresultat vorweisen können (2-G+). Bei Grossanlässen im Freien ist der Zugang auf Personen beschränkt, die geimpft, genesen oder getestet (3-G) sind.

Erleichterungen für private Treffen

Grossveranstaltungen könnten wieder ohne Bewilligung durchgeführt werden, private Treffen mit unbegrenzt vielen Personen. Aktuell ist die Zahl auf 10 begrenzt, wenn mindestens eine ungeimpfte und nicht genesene Person dabei ist. Maximal dürfen sich drinnen 30 und draussen 50 Personen treffen.

Maskenpflicht abschaffen

Die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen und im öffentlichen Verkehr dürfte zuletzt abgeschafft werden. Lukas Engelberger, der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, stellte im «Blick» fest, die Maskenpflicht sei zwar unbeliebt, aber ein relativ geringer Eingriff in die Freiheiten. Auch Epidemiologen empfehlen, diese Massnahme vorerst beizubehalten.

«Besondere Lage» aufheben

Schliesslich stellt sich die Frage, wann der Bundesrat die besondere Lage aufheben wird und damit den Normalzustand wiederherstellt. Damit würde die Covid-19-Verordnung wegfallen. Der Schritt bedarf noch juristischer Abklärungen. Allenfalls werden Teile der Verordnung ins Gesetz übergeführt. Noch im November hatte der Bundesrat die Aufhebung vehement abgelehnt.

SVP will Turbo-Öffnung

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi sagt, seine Partei verlange, dass Homeoffice-Pflicht, Quarantäne, Zertifikatspflicht und Maskenpflicht in Innenräumen und im ÖV aufgehoben werden – und zwar so schnell wie möglich. «Denn alle Menschen, die es wollen, sind geimpft und geboostert und dadurch vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt.» Aeschi geht noch einen Schritt weiter: «Die SVP fordert den Bundesrat auf, nach mehr als zwei Jahren endlich die ‹besondere Lage› aufzuheben und damit die Gewaltenteilung wiederherzustellen.» SVP-Bundesrat Ueli Maurer äusserte sich in diesem Punkt zurückhaltender: «Wir können den Hebel nicht gleich ganz umlegen», sagte er in einem «Blick»-Interview. Am anderen Ende des Spektrums führen Kritiker einer raschen Öffnung die Long-Covid-Risiken ins Feld, die bei Omikron noch nicht bekannt seien.

Mitte: 2-G+ abschaffen

Für eine schnelle Aufhebung der Homeoffice-Pflicht und der Quarantäne spricht sich Ruth Humbel aus, Gesundheitspolitikerin der Mitte. Ausserdem fordert sie dezidiert die Abschaffung von 2-G+: «Diese Massnahme war verfehlt, zumal damit vor allem Jugendliche abgestraft wurden, welche sich früh impfen liessen und sich damit solidarisch gezeigt haben», sagt Humbel. Jugendliche seien kein Risiko für die Spitäler.