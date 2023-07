Antworten vom Mieterverband – Stellen Sie Ihre Fragen zur Mietzinserhöhung! Der Zürcher Mieterverband wird von Anfragen überrannt. Weil am Mittwoch die erste Frist für eine Einsprache abläuft, stehen Ihnen zwei Experten exklusiv zur Verfügung – am Dienstag von 18 bis 19 Uhr. Angela Barandun

Annik Hosmann (l.) vom «Tages-Anzeiger» stellt diesen beiden Ihre Fragen: Nicole Schweizer leitet den Rechtsdienst des Zürcher Mieterinnen- und Mieterverbandes, Manuel Kobler ist ihr Stellvertreter.

80 Franken mehr pro Monat – ist das gerechtfertigt? Die Summe variiert, aber die Frage beschäftigt derzeit Tausende von Mieterinnen und Mietern im Kanton Zürich. Weil der sogenannte Referenzzinssatz gestiegen ist, haben viele Immobilienbesitzer Anfang Juni Mietzinserhöhungen verschickt.

Seit der Einführung des Durchschnittswerts für Hypothekenpreise im Jahr 2008 ist er achtmal hintereinander gefallen, aber kein einziges Mal gestiegen. Gerade bei langfristigen Mietverhältnissen warten die Liegenschaftsbesitzer also schon lange auf die Gelegenheit, die Mieten nach oben anzupassen.

Tut der Vermieter nur, was ihm zusteht? Oder überbordet er? Und wie geht man in einem solchen Fall überhaupt vor? Setzt man nicht das gute Verhältnis aufs Spiel?

Die Zeit für eine Anfechtung ist knapp

Solche und andere Fragen beantwortet der Zürcher Mieterinnen- und Mieterverband aktuell jeden Tag auf vier verschiedenen Telefonleitungen. Allerdings nimmt die Flut der Anfragen kein Ende, es entstehen zum Teil lange Wartezeiten. Dabei ist die Zeit knapp: Wer eine Mietzinserhöhung anfechten will, muss innert 30 Tagen reagieren. Der erste mögliche Termin, an dem Mieterinnen und Mieter den Brief erhalten haben können, war der 5. Juni. Für sie läuft diese Frist also am Mittwoch ab.

Zwei Experten des Mieterinnen- und Mieterverbands beantworten darum am Dienstag, 4. Juli, exklusiv die Anfragen unserer Leserinnen und Leser. Stellen Sie Ihre Fragen hier bereits vorab oder direkt während der Veranstaltung. Nicole Schweizer, Leiterin des Rechtsdienstes, und ihr Stellvertreter Manuel Kobler werden versuchen, so viele wie möglich zu beantworten.

Bitte beachten Sie, dass die Experten keine allzu spezifischen Einschätzungen zum Einzelfall abgeben können – dazu bräuchten sie Einblick in detaillierte Unterlagen und Verträge. Sie können Ihre individuelle Berechnung aber mithilfe des kostenlosen Onlinerechners des Verbands selbst überprüfen.

Übrigens: Wenn Sie noch keinen Brief von der Verwaltung erhalten haben, könnte sich das in den nächsten Tagen ändern – der Mieterinnen- und Mieterverband rechnet mit einer zweiten Welle von Mietzinserhöhungen ab dem 10. Juli. Dann dürften die Briefe der grösseren Verwaltungen eintreffen, die auf den 1. November die Verträge anpassen wollen.

Angela Barandun leitet seit 2023 die Zürich-Redaktion. Davor war sie Nachrichtenchefin und Autorin. Bis 2016 leitete sie das Wirtschaftsressort. Mehr Infos @abarandun

Fehler gefunden?Jetzt melden.