Der Lockdown auf dem Kopf – Stellen Sie sich auf diese Corona-Frisuren ein Experten warnen: Wenn das noch lange so weitergeht, erkennen wir auf der Strasse bald nicht einmal mehr unsere Prominenten. Ausser, man ist mental vorbereitet. Eine Glosse in neun Bildern. Boris Müller , Marius Huber

Das Gesicht kenne ich doch. Wer ist das schon wieder? Bildmontage: Boris Müller

Alles liegt jetzt am Bundesrat. Wenn er den Lockdown nicht lockert, und zwar subito, dann müssen wir uns auf Probleme einstellen, die viel grösser sind als all jene, die wir mit gehamsterten Büchsenravioli und Hygienepapier zu lösen glaubten. Wir müssen endlich über die GAU sprechen – die Grösste Anzunehmende Unfallfrisur – und darüber, wie wir einander in ein paar Monaten trotzdem noch erkennen.