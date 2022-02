Steuertelefon und Livestream – Stellen Sie uns Ihre Fragen rund um die Steuern Eine Expertin und drei Experten von Treuhand Suisse stehen den Leserinnen und Lesern des «Tages-Anzeigers» telefonisch und online via Livestream zur Verfügung. Jasmine Brönnimann

Das Ausfüllen der Steuererklärung stellt viele Bürgerinnen und Bürger immer wieder vor Fragen: Wie kann ich Krankheitskosten abziehen? Wie verbuche ich eine Erbschaft korrekt?

Jeweils im Februar und März organisiert der «Tages-Anzeiger» darum das traditionelle Steuertelefon – und neu auch einen Online-Livestream für Steuerfragen. Der kostenlose Service richtet sich vor allem an steuerpflichtige natürliche Personen.

Die erste Ausgabe findet am Dienstag, 22. Februar 2022, statt. Zwischen 17 und 19 Uhr erreichen Sie unter der Telefonnummer 044 248 50 00 unsere Steuerexpertin Monika Peter und die beiden Steuerexperten Philippe Knecht und Stefan Giezendanner.

Geben telefonisch Auskunft zu Fragen rund um die Steuererklärung. V. l. n. r.: Philippe Knecht, Monika Peter, Stefan Giezendanner. Fotos: zvg

Während der ersten Stunde beantwortet zudem Sven Lüthi eine Auswahl der Fragen aus dem Livechat persönlich vor der Kamera. Die Chatbox finden Sie kurz vor Beginn hier im Artikel. Moderiert wird die Übertragung von Anielle Peterhans, Journalistin beim «Tages-Anzeiger».

Eine Zusammenfassung der spannendsten Fragen erscheint am 23. Februar auf tagesanzeiger.ch und am Folgetag in der Printausgabe. Die zweite Ausgabe des diesjährigen Steuertelefons und Livestreams findet am Dienstag, 22. März 2022, um dieselbe Uhrzeit statt.

Jasmine Brönnimann ist Produktmanagerin und kümmert sich im Besonderen um Online-Formate und Elemente, welche die Interaktion mit der Nutzerin und dem Nutzer fördern. Mehr Infos @jasbroennimann

Fehler gefunden?Jetzt melden.