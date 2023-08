Lehrpersonenmangel in Zürich – Stellenbesetzung an Zürcher Schulen ist auch dieses Jahr schwierig In knapp drei Wochen beginnt das neue Schuljahr – doch noch sind rund 80 Lehrerinnen- und Lehrerpositionen unbesetzt. SDA

Rund drei Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres gibt es im Kanton Zürich noch Dutzende unbesetzte Stellen für Lehrerinnen und Lehrer. (Symbolbild) Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Auch in diesem Jahr ist die Stellenbesetzung an den Zürcher Schulen vom Lehrpersonenmangel geprägt. Drei Wochen vor dem Beginn des neuen Schuljahres sind an der Volksschule von rund 18'500 Stellen noch 78 offen.

Die Situation ist vergleichbar wie im Vorjahr, wie das kantonale Volksschulamt (VSA) auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte. Der Lehrpersonenmangel ist im Kanton Zürich auch eine Folge des rasanten Wachstums der Schülerzahlen: In den vergangenen zehn Jahren wurden über 1300 zusätzliche Schulklassen eröffnet. Dementsprechend waren noch nie so viele Lehrpersonen angestellt im Kanton Zürich wie heute.

Für eine gewisse Entlastung sorgten im vergangenen Schuljahr Lehrpersonen ohne anerkanntes Diplom. Wie viele Lehrpersonen ohne Diplome im kommenden Schuljahr vor den Klassen stehen werden, steht noch nicht fest. Da die Gemeinden für die Anstellung der Lehrerinnen und Lehrer zuständig sind, und weil Lehrpersonen ohne Diplome tendenziell erst in der letzten Phase zum Zug kommen, hat das VSA dazu noch keine Zahlen.

Personalmangel trotz steigender Studierendenzahl

Für Lehrpersonen, die im vergangenen Schuljahr ohne Diplom unterrichtet haben, gelten erleichterte Zulassungsbedingungen zu den Studiengängen der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH).

Für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger ohne Unterrichtserfahrung bietet die PHZH einen speziellen Studiengang an. Das sogenannte Quest-Studium auf der Kindergarten-/Unterstufe, Primarschule oder Sekundarschule, richtet sich an Personen über 30 Jahre, die bereits einen Hochschulabschluss haben. Bereits ab dem dritten Semester des Studiums stehen die Quest-Studierenden auch im Klassenzimmer und unterrichten. Dieses Jahr haben sich 175 Studierende für das Quest-Studium angemeldet, wie es bei der PHZH auf Anfrage hiess.

Die PHZH verzeichnete in den vergangenen Jahren allgemein steigende Studierendenzahlen. Wurden 2018 noch rund 3500 Studierende verzeichnet, waren es 2022 bereits 4000.

