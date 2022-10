Restaurant in Rüschlikon – Sternekoch sucht händeringend Servicepersonal Die Rose von Tobias Buholzer wurde diese Woche mit einem «Michelin»-Stern geehrt. Doch der Gourmetbereich des Restaurants ist wegen fehlenden Personals geschlossen. Frank Speidel

Eigentlich hätte Tobias Buholzer sein Gourmetrestaurant im ersten Stock nach der Sommerpause wieder öffnen wollen. Weil ihm aber Servicemitarbeitende fehlen, ist es derzeit geschlossen. Foto: Manuela Matt

Sie weisen Gourmets den Weg in den Genusshimmel: die Sterne, die alljährlich vom «Guide Michelin» vergeben werden. Unter den geehrten Restaurants befinden sich mehrere am Zürichsee. Eines davon ist die Rose in Rüschlikon: Sie behält auch dieses Jahr ihren Stern, wie am Montag bekannt wurde. Zudem ist das von Tobias Buholzer geführte Restaurant neu mit einem grünen Stern für seine besondere Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden.