Abstimmungen vom 27. November – Steuerrabatte und ein Megakredit: Darüber stimmt Zürich ab Das Stimmvolk entscheidet über höhere Steuerabzüge für die Krankenkassenprämien. In der Stadt geht es um ein thermisches Netzwerk – Übersicht und Parteiparolen. Pascal Unternährer

Sollen die Steuerzahlenden höhere Gesundheitskosten von den Steuern abziehen können? Zur Auswahl stehen zwei Vorschläge. Foto: Samuel Schalch

Die Couverts für das kommende Abstimmungswochenende Ende November sind schwach bestückt. Auf eidgenössischer Ebene steht keine Vorlage zur Debatte. Und im Kanton Zürich können die Stimmberechtigten bloss, aber immerhin über eine Steuerinitiative der SVP und den Gegenvorschlag des Kantonsrats entscheiden, mitsamt Stichentscheid.

In der Stadt Zürich steht ein Kredit von über einer halben Milliarde Franken zum Ausbau eines Netzsystems zur Debatte, das ökologische Heizwärme in die Haushalte von sechs Stadtquartieren bringen soll.

Kanton Zürich: Gerechtigkeitsinitiative

Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dürfen einen Teil der Kosten für die jährlichen Krankenkassenprämien auf der Steuererklärung vom Einkommen abziehen. Seit 2010 lautet der Betrag 2600 Franken für eine erwachsene Person und 1300 Franken für ein Kind. Die SVP will mit ihrer Initiative «Gerechtigkeit schaffen – Krankenkassen-Prämienabzug der Realität anpassen (Gerechtigkeitsinitiative)» den Abzug pro Erwachsenen um 1000 auf 3600 Franken und jenen pro Kind um 200 auf 1500 Franken erhöhen. Dadurch würden der Kanton und alle Zürcher Gemeinden insgesamt 300 Millionen Franken weniger einnehmen. Die Initiative verlangt auch einen Systemwechsel bei den jährlichen Anpassungen des Abzugsbetrags. Heute wird der Abzug gemäss Teuerung im Monat Mai angepasst, künftig soll er der Prämienentwicklung folgen.

Parolen:

Ja: SVP, EDU

Nein: SP, FDP, GLP, Grüne, Die Mitte, EVP, AL

Kanton Zürich: Gegenvorschlag zur Gerechtigkeitsinitiative

Dem Kantonsparlament geht die Gerechtigkeitsinitiative zu weit. Insbesondere verursache sie zu hohe Steuerausfälle. Deshalb haben Regierungs- und Kantonsrat einen Gegenvorschlag formuliert mit einer geringeren Erhöhung der Prämienabzüge. So sollen auf der Steuererklärung maximal 2900 statt 2600 Franken vom Einkommen abgezogen werden. Dies verursacht Ausfälle von gesamthaft 90 Millionen Franken. Der Abzug für Kinder bleibt gemäss Vorschlag gleich. Auch die periodische Anpassung soll weiterhin gemäss Landesindex der Konsumentenpreise erfolgen.

Parolen:

Ja: SVP, FDP, Die Mitte, EVP, EDU

Nein: SP, GLP, Grüne, AL

Kanton Zürich: Stichfrage

Die Stimmberechtigten können für den Fall, dass die Gerechtigkeitsinitiative und der Gegenvorschlag angenommen werden, auswählen, welcher Vorlage sie den Vorzug geben.

Parolen:

Gerechtigkeitsinitiative: SVP, EDU

Gegenvorschlag: SP, FDP, GLP, Grüne, Die Mitte, EVP, AL

Stadt Zürich: 573 Millionen für thermische Netze

Klimafreundliche Energie durch grosse Rohre: Im Bild ein Fernwärmestollen zwischen dem Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz und dem Schacht Milchbuckstrasse. Foto: Dominique Meienberg

In der Stadt Zürich sollen mehr Gebäude von Öl- und Gasheizungen wegkommen. Deshalb will das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) die thermischen Netze grossflächig ausbauen. In sechs Stadtquartieren sollen Rohre verlegt werden, durch die erhitztes oder abgekühltes Wasser fliesst. Zur Energiegewinnung angezapft werden etwa Abwärme aus einer Kehrichtverbrennungsanlage oder aus Rechenzentren, zudem Biomasse und die Wärme aus See- oder Grundwasser. Bis 2040 soll dieses Netz 70 Prozent der Heizenergie liefern, die in den sechs Gebieten Albisrieden, Altstetten, Aussersihl, City, Enge und Höngg benötigt wird. Kostenpunkt: 573 Millionen Franken. Mit diesem Rahmenkredit kann das EWZ den Bau des thermischen Netzes vorfinanzieren.

Parolen:

Ja: SP, FDP, Grüne, GLP, AL, Die Mitte, EVP

Nein: SVP

In diesen Quartieren soll massiv in thermische Netze investiert werden: 1 Höngg-Zentrum 2 Altstetten-Ost 3 City 4 Enge 5 Albisrieden 6 Aussersihl. Quelle: Stadt Zürich

