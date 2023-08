Unternehmen in Winterthur – Stewi ist gerettet Der Hersteller der Kult-Wäschespinnen stand vor dem Aus. Nun wird die liechtensteinische Reichardt AG sie übernehmen. Der Standort in Winterthur ist trotzdem Geschichte. Jonas Keller UPDATE FOLGT

Die Firma Stewi existiert weiter – allerdings an einem anderen Standort. Foto: Madeleine Schoder

Nach fast 77 Jahren sah es aus, als wäre die Wäschespinne aus Winterthur bald Vergangenheit. Die Kultfirma Stewi kündete im Juni an, das Geschäft auf Ende Jahr einzustellen, weil sich kein Nachfolger fand. Nun vermeldet die Firma aber: Per 1. September wird die Firma Reichardt AG aus Liechtenstein Stewi übernehmen, rückwirkend auf Anfang Jahr. Die Firma ist damit gerettet. «Sämtliche Vertriebs- und Lieferketten bleiben erhalten», vermeldete die Firma am Dienstag.

In Winterthur, wo Stewi seit der Gründung im Jahr 1947 zuhause ist, wird sie aber nicht bleiben. Der neue Sitz der Stewi Gruppe werde in der Gemeinde Bauma liegen. Geschäftsführer Stephan Ebnöther scheidet per 31. August aus der Firma aus. Sein Geschäftspartner Lorenz Fäh verbleibt in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat.

