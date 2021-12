«Unglaubliche Tragödie» – Stimmen trieben Angeklagten zur Tötung seiner Mutter Ein Tötungsdelikt sorgte 2019 in Rapperswil-Jona für Bestürzung. Ein Mann hatte damals seine Mutter erstochen. Jetzt offenbart der Gerichtsprozess die Hintergründe. Urs Zweifel

Ort der Tragödie: Zwei Kerzen erinnern im August 2019 in der Unterführung des Bahnhofs Rapperswil an die getötete Frau. Foto: PD

Selten dürften sich Anklage und Verteidigung bei einem Gerichtsprozess so einig gewesen sein wie am Montag am Kreisgericht See-Gaster, als es um die Klärung der Schuldfrage bei einem Tötungsdelikt ging. Die Staatsanwältin und der amtliche Verteidiger, beide sprachen sie von einer «unglaublichen Tragödie», welche sich vor rund zweieinhalb Jahren in Rapperswil-Jona zugetragen hatte.

Am späteren Nachmittag des 11. August 2019 tötete der Angeklagte – ein damals 36-jähriger Mann – beim Eingang zur Bahnhofunterführung Rapperswil mit einem Küchenmesser seine 57-jährige Mutter. Das knapp 34 cm lange Messer hatte er kurz zuvor unbemerkt an sich genommen – aus der Küche des Restaurants des Tennisclubs Grünfeld in Jona, dem Arbeitsort seiner Mutter.