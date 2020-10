Mehrheit im Zürcher Kantonsrat – Stimmrechtsalter 16 nimmt wichtige Hürde Eine Mehrheit der vorberatenden Kommission will, dass schon 16-Jährige abstimmen dürfen. Das befürwortet auch die Regierung. Corsin Zander

Jugendliche demonstrieren im März 2019 im Vorfeld der Klimadebatte im Kantonsrat vor dem Zürcher Rathaus. Foto: Sabina Bobst

16-Jährige dürfen Bier kaufen, Roller fahren und mit Erwachsenen Sex haben. Abstimmen dürfen sie aber nicht. Das will die kantonsrätliche Kommission für Staat und Gemeinden in Zürich nun ändern. Mit 8 zu 7 Stimmen befürwortet sie die Herabsetzung des Stimmrechtsalters von 18 auf 16 Jahre. Dies geht aus dem am Donnerstag publizierten Beschluss der Kommission hervor.

Auch der Zürcher Regierungsrat unterstützt das Vorhaben. Er folgt der Argumentation der Mehrheit von Grünen, SP, GLP und EVP, die für die Vorlage gestimmt haben. Mit dem Stimmrechtsalter 16 könne man das Interesse Jugendlicher für politische Themen frühzeitig fördern. Die Wahrscheinlichkeit, dass 16-Jährige eher an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen, sei zudem gar grösser als bei 18-Jährigen, weil sie eher noch zu Hause wohnen würden. Auftrieb erhalten hatte das Anliegen auch wegen des grossen politischen Engagements vieler Jugendlicher im Zusammenhang mit der Klimakrise.