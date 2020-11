Jobcoach: Glück im Beruf – Stimmt die Chemie? Unsere Zufriedenheit im Job hängt stark von der Firmenkultur ab. Unser Jobcoach sagt, wie Sie gute Werte möglichst früh erkennen. Christian Burger

Je früher, umso besser: Die formulierten und gelebten Werte sollten bereits im Bewerbungsgespräch thematisiert werden. Foto: Getty Images

«Gehen oder nicht gehen?» , hat Kollege Michael Chiller vorletzte Woche in diesem Blog gefragt. Kam Ihnen diese Situation bekannt vor? Und falls Sie jemals gekündigt haben: Was war der Auslöser – die Arbeit, die Ihnen nicht gefallen hat, oder die Stimmung im Betrieb? Die Forschung zeigt , dass die Bindung von Mitarbeitenden an ein Unternehmen und somit die Zufriedenheit nicht nur von der Arbeit, sondern insbesondere von der Firmenkultur abhängt. Heisst auch: Der Entschluss, sich neu auszurichten, wird oft getroffen, weil die Chemie nicht stimmt.

Natürlich ist es nicht ganz einfach, und auch nicht immer möglich, eine Kultur bereits beim ersten Kontakt deutlich heraus zu spüren. Schliesslich geht es dabei auch um Feinheiten; um ein Rauschen im Hintergrund, das sich manchmal erst nach einer gewissen Zeit zeigt. Umso wichtiger ist es, das Unternehmen bereits beim Bewerbungsgespräch genau auf diesen Punkt zu prüfen. Fragen Sie bei Ihrem nächsten Vorstellungsgespräch explizit nach den Firmenwerten – dem Kern der Unternehmenskultur – und lassen sich diese erklären. Sie werden drei mögliche Antworten bekommen:

1. Es gibt keine ausformulierten Werte.

2. Es gibt zwar Werte, aber sie sind weder bekannt noch werden sie gelebt.

3. Es gibt Werte, die bekannt sind und gelebt werden.

Im ersten Fall werden Sie gar nicht in der Lage sein zu beurteilen, ob Sie in die Unternehmenskultur passen. Sie müssen im Trial-and-Error-Verfahren herausfinden, welche Unternehmenswerte vorherrschen. Im schlimmsten Fall finden Sie nichts heraus oder interpretieren die Werte falsch, was letztendlich zu schlechter Stimmung führt. Ihre Motivation wird unweigerlich sinken und vielleicht suchen Sie sich schon bald erneut eine neue Stelle.

Das Risiko ist hoch, dass es sich bei den Werten um leere Worthülsen handelt.

Der zweite Fall ist der häufigste. Wenigstens haben Sie etwas in der Hand, an dem Sie sich orientieren können. Das Risiko ist aber hoch, dass es sich bei den Werten um leere Worthülsen handelt. Was halten Sie beispielsweise von «Kommunikation, Respekt, Integrität, Exzellenz»? Tönt erst einmal nicht schlecht, oder? Tatsächlich waren es aber die Werte von Enron im Jahr 2000. Desjenigen Unternehmens also, dass bald darauf aufgrund von Bilanzfälschungen in den Schlagzeilen war.

Die Geschichte hat schon mehrfach gezeigt, dass Werte nicht zwingend eine Relevanz haben. Sind sie zwar auf Papier vorhanden, werden aber nicht gelebt, haben Sie im besten Fall einen vagen Hinweis darauf, welches Verhalten von Ihnen verlangt wird und wie die Kultur des Unternehmens aussieht. Wenn sie zudem schwammig sind oder gar banal , sollten Sie sich auf Überraschungen gefasst machen. Nur im dritten Fall, wenn Ihnen Ihre zukünftigen Vorgesetzten die Unternehmenswerte vorlegen, spontan erzählen und mit Beispielen erläutern können, stehen die Chancen gut, dass die Werte Substanz haben und ein zentrales Element der Unternehmenskultur sind.

Wie erkennen Sie gute Werte?

Egal in welcher Form die Werte vorliegen: Prüfen Sie sie. Ich halte mich dabei an folgende Checkliste, die sich bei der Umsetzung des « Entrepreneurial Operating System » in Tausenden von Unternehmen weltweit bewährt hat:

Sind die Leitsätze relevant und zeitlos?

Ist die Liste an Werten überschaubar? (3 bis maximal 7 Werte)

Sind die Werte in ihrer Zusammenstellung einzigartig, sprich, hat kaum ein anderes Unternehmen dasselbe Set?

Werden Mitarbeitende und Vorgesetzte anhand der Werte eingestellt, befördert, beurteilt, belohnt – und entlassen?

Sind die Werte klar erkennbar – auch von aussen? Wenn beispielsweise die Work Life Balance einer der Werte ist, dann sollte am Samstagabend nicht die halbe Belegschaft im Büro sitzen.

Wurden die Werte spezifisch und bewusst gewählt oder sind sie eher aus Zufall oder Verlegenheit entstanden?

Handelt es sich um real gelebte Werte oder eher um Wunschdenken?

Sind die Werte keine Selbstverständlichkeiten wie «Ehrlichkeit» oder «Gesetzestreue» – also nichts, was sowieso jeder macht?

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und fragen Sie bei Unklarheiten nach. Am besten lassen Sie sich konkrete Beispiele nennen, wie die Mitarbeitenden des Unternehmens die vorgelegten Werte leben. Auch Negativbeispiele können weiterhelfen. So können Sie auf einfache Weise herausfinden, was die Werte wirklich bedeuten.

Achten Sie jedoch darauf, dass Sie diese Fragen vorsichtig formulieren. Bringen Sie zuerst zum Ausdruck, dass es Ihnen darum geht, die Werte in ihrer Bedeutung voll und ganz zu verstehen und zu erfahren, wie diese richtig gelebt werden. Ansonsten kann es passieren, dass Sie bereits im Vorstellungsgespräch als zu anspruchsvoll oder empfindlich wahrgenommen werden. Falls Sie jemanden kennen sollten, der bereits im Unternehmen arbeitet, lohnt es sich, auch diese Person zu den gelebten Werten zu befragen.

Überlegen Sie sich anschliessend, ob die Kultur tatsächlich zu Ihnen passen würde. Als Daumenregel gilt, dass Sie mehr als die Hälfte der Werte die meiste Zeit befolgen sollten, bei fünf Werten also mindestens drei davon. Finden Sie einen Wert, bei dem Sie sicher sind, dass Sie ihn die meiste Zeit nicht befolgen können, sollten Sie sich gut überlegen, ob Sie die Stelle antreten möchten. Das Risiko, damit irgendwann Probleme zu bekommen, ist gross.

