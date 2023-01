Strafanzeige in Winterthur – Stinkefinger kommt Verkäuferin teuer zu stehen Weil sie einem Kollegen den ausgestreckten Mittelfinger zeigte, muss eine Tankstellenmitarbeiterin aus Winterthur 1100 Franken bezahlen.

Die Angestellte liess sich zu dieser Geste hinreissen. Symbolfoto: Getty Images

Weil eine Winterthurerin ihrem Arbeitskollegen den Stinkefinger zeigte, wurde sie nun per Strafbefehl verurteilt. Die Szene ereignete sich im Februar 2020 in einem Tankstellenshop in der Region Winterthur.

Die Frau war an diesem Tag genervt von ihrem Kollegen. Viele Kunden waren zu dieser Zeit im Shop, und beide bedienten jeweils eine Kasse. Doch obwohl viele Kunden vor der Kasse standen, ging ihr Kollege weg. Sie forderte ihn an, weiter zu kassieren, doch der Mann reagierte nicht. Daraufhin zeigte sie ihm den Mittelfinger, sagt die 60-Jährige gegenüber «Züri Today».

Überwachungskameras als Beweis

Diese unmissverständliche Geste wurde von den Überwachungskameras der Tankstelle festgehalten. Die Staatsanwaltschaft wertete diese nach der Anzeige des Arbeitskollegen aus.

Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verurteilte die Frau wegen Beschimpfung per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 10 Tagessätzen à 110 Franken, mit einer Probezeit von zwei Jahren. Da die Strafe bedingt ausgesprochen wurde, muss diese erst im Wiederholungsfalle bezahlt werden. Bezahlen muss die Frau jedoch eine Busse von 300 Franken und die Verfahrensgebühren von 800 Franken. Total also 1100 Franken.

