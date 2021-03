FCB straft Captain ab – Stocker beurlaubt – wird Kasami der neue Chef? Gemäss mehreren Quellen soll beim FC Basel eine Captain-Rochade stattgefunden haben. Bislang bestätigt der FC Basel nur, dass Valentin Stocker temporär beurlaubt wurde. Oliver Gut , Tilman Pauls

Valentin Stocker und Pajtim Kasami – der alte und der neue Captain des FC Basel? Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus).

Der FC Basel zeigt eine weitere Reaktion auf die aktuelle Misere im Zuge der jüngsten Niederlagen. Nachdem Sportkoordinator Philipp Kaufmann zum Bindeglied zwischen Mannschaft und Sportkommission ernannt wurde, fährt man nun stärkeres Geschütz auf: Valentin Stocker wurde vom Club temporär beurlaubt und es finden Gespräche mit ihm statt. Er nimmt vorläufig nicht mehr am Training teil.

Das bestätigt der FCB auf Anfrage dieser Zeitung. Was er nicht bestätigt, aber aus mehreren unabhängigen Quellen zu hören ist: Stocker soll bereits als Captain abgesetzt worden sein. Die Armbinde des Spielführers übernimmt offenbar Pajtim Kasami.

Was dazu passen würde: Kasami führte die Mannschaft bereits am Samstag beim 1:3 in St. Gallen auf das Feld. Dies zwar in Abwesenheit des verletzt gemeldeten Stocker und des gesperrten Vize-Captains Fabian Frei – aber obwohl Timm Klose ebenfalls in der Startelf stand. Das ist deshalb ein Indiz, weil Klose die Binde – im Gegensatz zu Kasami – schon einmal getragen hat: Beim 2:1 gegen Lausanne-Sport Ende November hatte er diese in der Schlussphase übernommen, nachdem Stocker und Frei ausgewechselt worden waren. Kasami stand da noch immer auf dem Platz.

Burgeners Ankündigung

Es passt auch zu dem, was Bernhard Burgener sagte, als er am Sonntag im «Heimspiel» des Bezahlsenders Blue zu Gast war, um in der aktuellen Krise des FC Basel Red und Antwort zu stehen. Als es im Gespräch darum ging, dass auch die Spieler in der Pflicht stünden, bessere Leistungen abzuliefern als etwa beim blamablen 2:6 im Cup-Achtelfinal gegen Winterthur oder beim 1:3 in St. Gallen, liess der Besitzer und Verwaltungsratspräsident des FC Basel zwischen den Zeilen durchblicken, dass er bei den Spielern den Hebel ansetzen will. Und als Experte Pascal Zuberbühler feststellte, dass Trainer und Führungsspieler am gleichen Strang ziehen müssen, weil man andernfalls ein Problem habe, da gab ihm Burgener recht und ergänzte: «Sie haben es auf den Punkt gebracht. Das ist eines der Hauptthemen, die bei uns wieder stimmen müssen.»

Nun sieht es also danach aus, dass auf eine erste Reaktion – Sportkoordinator Philipp Kaufmann rückt näher zur Mannschaft und soll Bindeglied zwischen ihr und der Sportkommission sein – nun eine zweite Massnahme infolge des Winterthur-Schocks erfolgt ist.

Selbst wenn das Captain-Amt nicht wechseln sollte, so hat man mit Stockers Beurlaubung indirekt einen (ersten?) Schuldigen für die Misere benannt. Warum es Stocker trifft, darüber kann man sinnieren. Sicher ist es so, dass auch er in den letzten Wochen – wie eigentlich jeder – nicht jenes Niveau erreichte, das er in der Vorsaison gezeigt und so viel zum Erreichen der prestigeträchtigen und finanziell einträglichen Viertelfinals der Europa League beigetragen hatte. Allerdings ist er mit wettbewerbsübergreifend vier Toren und sechs Assists hinter Arthur Cabral und Kasami noch immer der drittbeste Skorer, obwohl er bereits drei Phasen hatte, in denen er aus gesundheitlichen Gründen ausfiel und so nur 18 von bislang 26 Partien bestritten hat.

Stockers Worte

Allerdings kommt man nicht um die Vermutung herum, dass auch Stockers dezidiert-kritische Auftritte vor den TV-Kameras ihren Teil zur Entscheidung beigetragen haben. Der 32-jährige Krienser, der nach dem Winterthur-Spiel tatsächlich verletzt pausieren musste, hatte sich nicht erst bei jenem Cup-Fiasko («Wir haben kein Konzept») in einer Art geäussert, dass man diese sowohl als Kritik an der Mannschaft, am Trainer oder aber auch an der Clubführung interpretieren konnte. Und was von den einen als ehrliche Worte eines Captains aufgefasst wird, der versucht ist, Verantwortung zu übernehmen, kann von anderen rasch als Illoyalität ausgelegt werden.

So denn Kasami der neue Captain ist, kann man diese Wahl vor einem ähnlichen Hintergrund sehen: Der 29-jährige Mittelfeldspieler unterhält zu Stocker weniger enge Bande als Vize-Captain Fabian Frei und Timm Klose, die zuvor in der Hierarchie vor ihm standen. Und Taulant Xhaka sowie Silvan Widmer fielen als Alternative wohl primär deshalb weg, weil sie in der aktuellen Phase verletzt fehlen.

Bernhard Burgener hatte bereits in einem Communiqué nach Winterthur davon gesprochen, dass man im Club alles analysieren und jeden Stein umdrehen wolle. Ob die Kaufmann- und die Stocker-Reaktion erst die ersten Ergebnisse sind oder ob weitere folgen, wird sich zeigen. Alles, was man bislang weiss, stellt die Mannschaft respektive einzelne Spieler in den Fokus. Von einer Veränderung der Strukturen oder der Besetzung auf Ebene Clubführung war bisher nichts zu vernehmen.