Klimapaket in den USA – Der Störenfried ist plötzlich der Retter Der Demokrat Joe Manchin torpedierte den Präsidenten bisher, wo er nur konnte. Warum unterstützt er jetzt Joe Biden?

Seine Zustimmung kam überraschend: Joe Manchin, demokratischer Senator aus West Virginia. Foto: Jim Watson (AFP)

Wenn nicht alles täuscht, erleben die Demokraten gerade die schönste Zeit von Joe Bidens Präsidentschaft. Das verdankt sich einem Mann, von dem man bisher annehmen musste, dass er diese Präsidentschaft weiterhin unbarmherzig torpedieren wird, so lange, bis sie in Trümmern liegt. Doch nun hat Joe Manchin, demokratischer Senator aus dem extrem konservativen West Virginia, seine notorische Obstruktionshaltung geändert. Er hat einem milliardenschweren Ausgabenpaket zugestimmt, das sich als das Vermächtnis von Bidens Amtszeit erweisen könnte.

Noch vor zwei Wochen hatte Manchin gesagt, er werde nicht mal über Investitionsprogramme verhandeln, bevor er nicht die Inflationszahlen für Juli gesehen habe. Er hatte die Ansicht geäussert, dass jede staatliche Ausgabe die Inflation nach oben treibe, eine finanzpolitisch fragwürdige Aussage. Doch hatte er zuletzt mit dieser Begründung auch Bidens Klimaplänen seine Unterstützung entzogen. Wie er seit eineinhalb Jahren überhaupt allen Plänen Bidens seine Unterstützung entzogen hatte.

Dass ein einzelner Senator die Macht hat, über Wohl und Wehe der Regierung zu entscheiden, liegt an den Mehrheitsverhältnissen in der Kammer. Sowohl die Demokraten als auch die Republikaner verfügen über 50 Sitze im Senat. Bei einem Patt entscheidet Vizepräsidentin Kamala Harris. Da die Republikaner nicht immer, aber doch oft geschlossen gegen die Vorhaben des politischen Gegners votieren, kommt es für die Demokraten auf jede Stimme an.

Allzu beliebt ist er nicht in der Partei

Manchin ist der wohl konservativste Demokrat im Senat. Seit Jahren wird gemunkelt, er könne zu den Republikanern überlaufen, und es gibt einige Demokraten am linken Rand der Partei, die nichts lieber sähen. Nur: Dann wäre die Mehrheit im Senat futsch. Also hat das Establishment der Partei, allen voran Präsident Biden und Chuck Schumer, der Mehrheitsführer im Senat, wieder und wieder das Gespräch mit Manchin gesucht. Wieder und wieder stellte dieser in Aussicht, diesmal könnte er mit an Bord sein. Und wieder und wieder erklärte er schliesslich, er könne nun doch nicht für das jeweilige Vorhaben stimmen. Allzu beliebt hat er sich in der Partei damit nicht gemacht.

Dass Manchin in einem so konservativen Bundesstaat wie West Virginia gewählt wird, liegt daran, dass er in Washington sehr genau darauf achtet, was in seinem Heimatstaat wie ankommt. Donald Trump hatte bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen 68 Prozent der Stimmen in West Virginia erhalten. Manchin hatte bei den Senatswahlen 2018 mit weniger als 50 Prozent gewonnen, was nur gelang, weil er neben einem republikanischen noch einen unabhängigen Gegenkandidaten hatte. Die beiden nahmen einander die Stimmen weg.

Vor einem Jahr hatte Biden ein grosses Programm namens «Build Back Better» vorgestellt, das Investitionen von 3,5 Billionen Dollar vorsah. Manchin hatte es beharrlich kleinverhandelt, bis das Investitionsvolumen deutlich unter 2 Billionen stand. Dann stieg er aus und sagte, er werde doch nicht für das Paket stimmen. Biden war der Frust darüber deutlich anzusehen.

Das grösste Klimapaket der Geschichte

Warum Manchin jetzt vollkommen überraschend einem – wenn auch noch kleineren – Paket zustimmt, ist nicht ganz klar. Es kursieren zwei Theorien. Eine besagt, dass der ehemalige Finanzminister Larry Summers Manchin ausführlich dargelegt habe, dass die neuen Ausgaben nicht zu mehr Inflation führten. Das Gesetz heisst «Inflation Reduction Act of 2022», wohl auch, um Manchin diesbezüglich zu beruhigen. Die zweite Theorie bezieht sich darauf, dass die Demokraten auch in Gaspipelines investieren wollen, was damit zusammenhängen könnte, dass Manchin sich für den Bau der Mountain Valley Pipeline einsetzt, die Schiefergas aus den Appalachen von West Virginia nach Virginia transportieren soll.

Das Ausgabenpaket sieht Investitionen in Höhe von 369 Milliarden Dollar für den Klimaschutz vor und ist damit das bisher grösste Klimapaket der US-Geschichte. Durch Steuererhöhungen unter anderem für Grosskonzerne sollen im Lauf des kommenden Jahrzehnts 451 Milliarden Dollar an Einnahmen generiert werden. Zudem sollen die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente gesenkt werden, die in den USA von der Pharmalobby künstlich hoch gehalten werden. «Das ist, worauf die Amerikaner gewartet haben», sagte Biden erkennbar stolz darauf, dass ihm dieser Durchbruch gelungen ist.

Joe Manchin, der Mann, der das möglich gemacht hatte, konnte es sich nicht verkneifen, noch rasch darauf hinzuweisen, dass man bei allem Klimaschutz auch die Bedeutung von fossilen Brennstoffen weiterhin anerkennen müsse. Warum er das sagte? Fossile Brennstoffe gibt es in West Virginia reichlich.

