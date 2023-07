Sturm am Zürichsee – Störung setzte Warnleuchten ausser Gefecht Ausgerechnet während des heftigen Sturms am Dienstagabend blinkten die Sturmwarnleuchten um den Zürichsee nicht. Grund: Die Technik streikte. Luzia Nyffeler

Unmittelbar beim Schiffsteg in Oberrieden steht eine der elf Sturmwarnleuchten, die rund um den Zürichsee und den Obersee postiert sind. Foto: ZSZ

Orkanböen suchten am Dienstagabend die Zürichsee-Region heim. In Wädenswil wurden Windgeschwindigkeiten von 125 Stundenkilometern gemessen, die höchste Geschwindigkeit im Flachland an diesem Abend. Die Böen hinterliessen umgestürzte Bäume, gesunkene Boote und abgedeckte Dächer.