Die Aufstellungen

So, und jetzt wissen wir auch, wer heute Abend spielt. Beginnen wir mit Australien: Einen Wechsel gibt es in der Startformation, und zwar spielt Craig Goodwin nicht von Beginn an. Für ihn kommt Keanu Baccus zu seinem ersten Länderspiel überhaupt.

Und bei den Argentiniern? Da ist die Bank durchaus prominent besetzt. Angel di Maria und Lautaro Martinez sitzen da zum Beispiel. Die Offensive bilden – neben Messi – Alejandro «Papu» Gomez und Julian Alvarez.