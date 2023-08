Strafbefehl aus dem Unterland – Duo verbarrikadiert sich in Auto und narrt Polizei stundenlang Zwei Personen verbarrikadierten sich an einem Unterländer Waldrand in einem parkierten Auto. Dieses fiel durch Fantasiekontrollschilder auf. Thomas Mathis

Sogar ein Verhandlungsführer wurde für den Einsatz am Waldrand beigezogen. Symbolfoto: Michael Buholzer (Keystone)

Es war ein kurioser Einsatz, den die Polizei vor zwei Jahren an einem Waldrand im Unterland zu bewältigen hatte. Der Fall wird in einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft geschildert, der kürzlich rechtskräftig geworden ist. Demnach meldete ein Passant an einem Morgen, dass ein verdächtig erscheinendes Fahrzeug am Waldrand parkiert sei. Eine Patrouille rückte zum Parkplatz aus. Sie traf dort auf ein Fahrzeug, an dem vorn und hinten Fantasiekontrollschilder angebracht waren. Zu erkennen war unter anderem eine kryptische Buchstaben- und Zahlenfolge.