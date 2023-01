Toter Junge am Escher-Wyss-Platz – Staatsanwaltschaft eröffnet Strafverfahren gegen involvierte Fahrzeuglenker Ein Lastwagen- und zwei Personenwagenlenker werden verdächtigt, in den tödlichen Vorfall kurz vor Weihnachten involviert zu sein. David Sarasin Corsin Zander

Die Gedenkstätte in der Nähe des Unfallorts beim Escher-Wyss-Platz. Foto: Urs Jaudas

Der tragische Vorfall drei Tage vor Weihnachten beschäftigte Zürich. Am 21. Dezember starb ein Knabe an einer Kreuzung am Escher-Wyss-Platz. Der Fünfjährige wurde mutmasslich von einem Auto angefahren. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen führten am Tag des Unfalls noch zu einem Lastwagen und zwei Personenwagen. Die Staatsanwaltschaft prüfte deren Verwicklung in den Unfall vertieft, wie sie auf Anfrage sagt.