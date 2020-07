Märkte und die Corona-Regeln – Strammstehen statt herumstreifen Der einst entspannte Marktbesuch ist einem orchestrierten Anlass ohne spontane Entdeckungen gewichen. Ein persönliches Klagelied. Claudia Schmid

Einspurig eingereiht: Der Markt im Sommer 2020 gleicht einem Verkehrsgarten. Foto: Urs Jaudas

Es gab einmal eine Zeit, da streifte ich jeweils am Dienstag und Freitag, den Markttagen, vergnügt über den Helvetiaplatz. Ohne ein klares Ziel vor Augen zu haben, begutachtete ich die Stände. Ich probierte da eine Kirsche, dort ein Radiesli. Quatschte mit Bäuerinnen über die ideale Zubereitung von Bohnen, kaufte Blumen, Käse – und immer den obligaten Manserspitz mit Mostbröckli beim Appenzellerstand. Manchmal kam ich in einen so grossen Kaufrausch, dass ich erst zu Hause, beim Einräumen des Kühlschranks, merkte, was ich alles gekauft hatte. Bei Rosetti, dem Spezialisten für direkt importiertes Obst und Gemüse aus Italien, liess ich mir so manches Mal so viel aufschwatzen, dass es wohl günstiger gewesen wäre, ein Zugticket nach Bologna zu kaufen.