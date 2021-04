Millionenhilfe für den Bau – Strassburg ist die Mega-Moschee nicht mehr geheuer Die elsässische Metropole wollte den Bau eines 32 Millionen teuren Gotteshauses finanziell unterstützen. Doch die Regierung in Paris hält dagegen: Es ist ein offener Streit entbrannt. Simon Bordier

2017 wurde der Grundstein gelegt, seitdem kommt der Bau der Eyyub-Sultan-Moschee nur schleppend voran. Foto: AFP (Frederick Florin)

An die 2400 Gläubige sollen dereinst unter der grossen Kuppel Platz finden, Schulungs- und Beratungsräume, ein Restaurant und Marktstände das Angebot abrunden: Die islamisch-türkische Bewegung Milli Görüs will mit dem Bau eines Gotteshauses in Strassburg hoch hinaus. «Die grosse Moschee von Eyyub Sultan ist in ihrer Symbolik vergleichbar mit der Kathedrale Notre-Dame in Strassburg, einer der grössten in Europa», wird das Projekt auf der Website der Bewegung angepriesen.

Tatsächlich ist die Moschee zu einem Symbol von nationaler Tragweite avanciert – und dies, obwohl der Riesenbau wegen Finanzierungsproblemen nur schleppend vorankommt.