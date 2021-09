Ein Konkurs, zwei Retter – Streit um Berner Kult-Velomarke Die Velos von MTB Cycletech waren gefragt – trotzdem ging dem Hersteller das Geld aus. Nun wollen gleich zwei Parteien der Marke neues Leben einhauchen. Adrian Hopf-Sulc

Da war die Welt von MTB Cycletech noch in Ordnung: Die Firmengründer Butch Gaudy (links) und Olivier Busato im Jahr 2005. Foto: Tomas Wüthrich

Der Mann, der ganz am Anfang der Geschichte steht, geniesst inzwischen sein neues Leben an der Ostsee: Bernard «Butch» Gaudy, ein in New York geborener Berner. Er hat 1984 «in einem Hinterhof an der Berner Muristrasse» das erste MTB Cycletech zusammengebaut, wie es in der Firmenchronik heisst. Die Mountainbikes und später Tourenvelos von MTB verkauften sich gut und genossen bald Kultstatus.

Vor einigen Jahren wanderte Gaudy nach Berlin aus, nun ist er auf die Insel Rügen übergesiedelt. «Die Partner und Eigentümer haben sich hoffnungslos zerstritten», schreibt Gaudy auf Anfrage, «da habe ich keinen Durchblick mehr.» Tatsächlich sorgte die Marke in der Velobranche zuletzt für Irritationen.