Videoüberwachung in Zürich – Streit um Kameras am Seebecken Die Stadtpolizei hat die Überwachung der Gegend um den Sechseläutenplatz verstärkt. Über den Nutzen der Videokameras gehen die Meinungen im Gemeinderat weit auseinander. Martin Huber

Videokameras im öffentlichen Raum sorgen immer wieder für Kontroversen. Im Bild eine Kamera in Frankfurt am Main. Foto: Arne Dedert (Keystone)

Seit dem 5. März sind sie in Betrieb: die 18 Kameras am Utoquai, Sechseläutenplatz und Stadelhoferplatz, mit denen die Zürcher Stadtpolizei das dortige Geschehen überwachen will (lesen Sie hier mehr dazu). Auslöser der Massnahme sind wiederholte Konflikte und gewalttätige Vorfälle in dem Gebiet, wo sich vor allem an Wochenenden jeweils grosse Menschenansammlungen bilden. Die Kameras sind mit Hinweistafeln versehen und jeweils am Freitag und am Samstag von 21 bis 5 Uhr in Betrieb, vorerst für einen Monat.

Im Zürcher Gemeinderat war die Kameraüberwachung am Mittwochabend stark umstritten. Ein Postulat von Martin Götzl und Stephan Iten (beide SVP) mit der – vom Stadtrat inzwischen erfüllten – Forderung, rund um den Sechseläutenplatz Überwachungskameras zu installieren und die Polizeipräsenz am Wochenende zu erhöhen, wurde mit 76 zu 38 Stimmen abgelehnt.