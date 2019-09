Stress gibt zurück

Es ist grau hier. So grau und nass, dass der geplante Spaziergang durch den nahen Herbstwald ausfallen muss. Stattdessen sitzt Stress auf der Veranda seines Hauses in Zollikerberg, der Verkehrslärm der nahen Hauptstrasse dringt rüber, er raucht und sagt: «Manchmal gehts mir sehr, sehr gut, manchmal weniger.» Aber ja, das sei normal, wenn man eine depressive Seite habe. «Es ist alles ein Prozess.»

Warum die Befindlichkeit von einem der erfolgreichsten Rapper des Landes überhaupt ein Thema ist: Man hört es gleich zu Beginn seines neuen Albums «Sincèrement» – dem ersten seit fünf Jahren. Stress reitet da auf «vagues de tristesse», auf Wellen der Traurigkeit also, und er berichtet von Albträumen, die ihn im Dunkeln verfolgen. Und er kommt zum Schluss: «Es ist Zeit, alles zu verbrennen» – mitsamt dem eigenen Ego.

Er rappt davon, wie ihm das Leben gerettet wurde

Es geht auf «Sincèrement» um Andres Andrekson. Um jenen Menschen, der als 12-Jähriger aus der damaligen Sowjetunion mit seiner Mutter nach Lausanne flüchtete. Seine Ankunft beschreibt er als bittersüss: «Du hast deine Freunde, deine Heimat verlassen – und du kommst an einen Ort, an dem alles neu ist: der Lebensstil, der Alltag. Ich habe vieles nicht verstanden.»

Verstanden hat er vier Jahre später aber den Rap der französischen Crew IAM. Und er wusste: «Ich will auch Rapper werden.» Denn zu verlieren hatte er ja nichts. Mitte der Neunzigerjahre gründete Andrekson die Gruppe Double Pact, veröffentlichte sein erstes Soloalbum als Stress 2003. Ab da ging es aufwärts, vor allem auch in den Charts. Es folgten die bekannten Schlagzeilen, die Episode mit dem Song «F*ck Blocher», das Scheitern seiner Ehe mit Melanie Winiger, die Beziehung zum Model Ronja Furrer. Stress wurde zum Schweizer Allgemeingut, zum Popstar.

Du findest eine neue Freundin und machst die gleichen Fehler wieder. Rapper Stress

Andres Andrekson blockt bei diesem Begriff recht energisch: «Sie sprechen nun zum wiederholten Mal von Popstar. Aber ich definiere mich nicht als solcher. Ich habe einfach das Glück, meine Musik und meine Meinungen mit den Leuten zu teilen.» Das Mindeste, das er tun könne, sei, jenen Leuten, die ihm dieses Leben ermöglicht haben, etwas Ehrliches zurückzugeben. «Es geht nicht darum, etwas vorzuspielen und den Leuten zu sagen: ‹Schau, auch du kannst das erreichen.› Das stimmt einfach nicht – auch wenn das unsere Gesellschaft derzeit immer wieder behauptet.»

Stress thematisiert stattdessen auf «Sincèrement», wie unglamourös und dunkel dieses Leben sein kann. Er rappt im lebensmüden «Petite pensée» davon, wie ihm seine Therapeutin das Leben gerettet habe. Und sagt im Gespräch, dass es kein Makel und keine Schwäche ist, sich einer eigentlich fremden Person anzuvertrauen. «Ich dachte lange: Ah, du kannst deine Probleme mit deinen Verwandten und deiner Familie teilen. Aber sie sind nicht ausgebildet für das – und wissen nicht, wie man mit dem umgehen soll.»

Und da ist noch etwas, das er im Song «A chaud & à froid» direkt anspricht: einen Seitensprung seiner Freundin Ronja Furrer. «Wenn ich deinen Arsch sehe, sehe ich diesen Typen. Wenn ich deine Hände sehe, schon wieder dieser Typ», singt Stress in der ersten Strophe. «Ich war mitten an der Arbeit am Album, als ich in dieser Situation war, und ich habe versucht, möglichst erwachsen zu reagieren.» Er habe sich gefragt: «Was erwarte ich von mir als 42-jähriger Mann? Ich war nun mal in diesem Shit drin.» So, wie das ja viele Männer auch sind. «Ich habe Ronja dann den Song vorgespielt, und sie sagte: ‹Ja klar, das stimmt. Aber etwas fehlt. Du erzählst im Song, wie es dir geht, aber du analysierst nicht, warum das überhaupt geschehen ist, wie wir überhaupt an diesem Punkt angekommen sind.› Deshalb habe ich den zweiten Teil geschrieben, in dem ich rappe: ‹Ich habe nichts für diese Beziehung gemacht.›» Aber die Beziehung aufgeben? Stress entschied sich stattdessen, aus dieser Krise zu lernen. «Was wäre die andere Option? Du findest eine neue Freundin und machst die gleichen Fehler wieder. Ich wollte wirklich herausfinden, wie ich hier rauskomme.»

«Ich will einfach jene ins Licht rücken, die es verdient haben»

Ein Ausweg könnte «Sincèrement» sein, das komplett in seinem Haus, das er als «grosse Bubble» bezeichnet, geschrieben und produziert wurde. Fast alles warf er über den Haufen: Der Manager ist neu, seine Liveband auch, weil sich vieles nicht mehr richtig anfühlte. Stress ging es darum, Neues zu wagen, und seine Hitformel, die ihn selber ermüdete, zu brechen: «Man kann nicht immer die gleiche Suppe servieren, das funktioniert einfach nicht.» Und schon gar nicht wollte er bloss Unterhaltungsmusik schreiben: «Wenn dem so wäre, dann würde ich nur einer neuen Generation im Weg stehen.»

Gemeinsam mit dem Pegasus-Bassisten Gabriel Spahni lernte Stress, wie man Beats produziert, beispielsweise vom Zürcher OZ, der in den USA hinter Hits von Hip-Hop-Stars wie Drake oder Travis Scott steht. Und er holte jene Leute als Gäste hinzu, die ihm auch etwas gaben, ihn herausforderten, den Fokus schärften: Man hört Nemo, «diesen Sonnenschein», oder Xen, in den Augen von Stress der momentan beste Deutschschweizer Rapper. Er erscheint hier als Vermittler zwischen den Hip-Hop-Generationen, als einer, der auch sagt: «Die gegenwärtige Rap-Kultur funktioniert auch ohne mich, ich will einfach jene ins Licht rücken, die es verdient haben.»

Auf dem Album geht aber auch die Sonne auf, wenn Stress auf zwei Mitglieder von IAM trifft, die für ihn, der ohne Vater aufgewachsen ist, Vaterfiguren darstellen. «Le soleil revient», heisst der Song, und «es war, als käme der Jedi-Meister Yoda zu dir, klopft dir auf die Schulter und sagt: ‹Alles wird gut, don’t worry.›»

Alles also wieder gut? So ist es ja nicht. Stress spricht von einem Chaos, weil nach dieser Art Neustart so viele Sachen in der Luft hängen. «Und dann wartest du auf Antworten.»

Stress: «Sincèrement» (Universal)



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App