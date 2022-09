«Apropos» – der tägliche Podcast – Strom sparen mit dem Bundesrat – und ohne ihn Der Bundesrat ruft Bevölkerung und Unternehmen zum Energiesparen auf – und setzt dabei auf alte Kniffs. In «Apropos» zeigen wir die Variante für Fortgeschrittene. Mirja Gabathuler Marius Huber als Gast Philipp Loser als Host

In etwas mehr als zehn Jahren hat Marius Huber, Redaktor im Ressort Zürich des «Tages-Anzeigers», seinen Stromverbrauch halbiert – mit einfachsten Kniffs. Huber wäre ein perfektes Vorbild für die Energiesparkampagne, die der Bundesrat am Mittwoch präsentiert hat. Mit dem Slogan «Energie ist knapp. Verschwenden wir sie nicht» ruft die Regierung Private und Unternehmen dazu auf, im Haushalt und im Betrieb so viel Energie zu sparen wie möglich.

Die Ratschläge sind nicht neu – Stand-by-Geräte abschalten, Raumtemperatur runterdrehen et cetera – nur werden sie von den wenigsten befolgt. In einer neuen Folge von «Apropos» erklärt Marius Huber, wie man den inneren Schweinehund überwindet und im Haushalt möglichst viel Energie sparen kann – ohne darunter zu leiden. Gastgeber ist Philipp Loser.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Marius Huber arbeitet seit 2014 als Redaktor fürs Ressort Zürich Politik & Wirtschaft, bis Ende 2020 mit Schwerpunkt auf der Stadt Zürich. Er hat ein Studium der Geschichte, der politischen Philosophie und der Architekturgeschichte an der Universität Zürich abgeschlossen. Mehr Infos @TagiHub

