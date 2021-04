Dacia Spring – Stromer zum Spartarif Der elektrische Frühling beginnt bei Dacia diesen Herbst. Dann rollt der E-SUV Spring lautlos an den Start und punktet mit den gleichen Werten wie seine traditionellen Geschwister – Alltagstauglichkeit, Einfachheit, Preis. Mario Hommen

Mit dem Dacia Spring sinkt der Einstiegspreis in die E-Mobilität in der Schweiz auf unter 19’000 Franken. Foto: Dacia

Auch im aufkeimenden Elektrozeitalter darf die Marke Dacia weiter für das niedrigste Preisniveau auf dem Schweizer Automarkt stehen. Mit dem Micro-SUV Spring bringt der Renault-Ableger in diesem Jahr nämlich einen Stromer auf den Markt, der abzüglich für 18’990 Franken zu haben ist. Dass man bei Qualität und Ausstattung auf einiges verzichten muss, ist schon klar. Doch hat der Elektrozwerg durchaus seine Berechtigung. Er fährt sich unkompliziert und ist alltagstauglich. Mehr bräuchte es eigentlich nicht. Die Wurzeln des Spring gehen auf den vornehmlich für den indischen Markt entwickelten Renault Kwid zurück, der seit 2020 in China in der Elektroversion KZ-E gebaut und vertrieben wird. Eben jene China-Variante darf mit einigen Anpassungen für den europäischen Autofahrer als Dacia Spring auf Kundenfang gehen.