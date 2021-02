Neue Zahlen zum Innovationspark – Studie sagt für Zürich 10’000 neue Arbeitsplätze voraus Die Organisatoren des Grossprojekts in Dübendorf betonen den wirtschaftlichen Nutzen des Projekts. Dessen Zukunft ist allerdings ungewiss.

Rund um das Flugfeld in Dübendorf sollen sich Hochschulen und Firmen ansiedeln. Foto: Urs Jaudas

Die Behauptung ist so alt wie die Idee für den Innovationspark Zürich: Das Grossprojekt auf dem Flughafen Dübendorf wird der Zürcher Wirtschaft neuen Schub verleihen (lesen Sie hier mehr dazu).

Wie stark dieser Schub ausfallen würde, konnte bisher allerdings niemand so genau sagen. Daher haben die Vertreter des Grossprojekts eine Studie in Auftrag gegeben. BAK Economics, ein Institut für Wirtschaftsforschung, hat die wirtschaftliche Bedeutung des geplanten Mega-Areals untersucht. Die Resultate wurden am Mittwoch im Rahmen einer Onlinepressekonferenz vorgestellt.

Durch die Ansiedlung von zahlreichen Technologiefirmen sollen knapp 10’000 neue Arbeitsplätze entstehen, so schätzt die Studie. Die Firmen und ihre Angestellten würden dem Kanton Zürich und den Standortgemeinden «Dutzende Millionen» zusätzlicher Steuern bescheren. Der Forschungsplatz Zürich würde an Anziehungskraft gewinnen. Bereits der Um- und Ausbau des früheren Flughafengeländes werde positive Effekte haben.

«Die Wertschöpfung, für welche die räumliche Zusammenlegung von Hochschulen, Industrie und Gewerbe sorgen wird, hat man bisher eher unterschätzt», sagt Peter E. Bodmer, Präsident der Innovationspark-Stiftung, der unter anderem Kanton und Stadt Zürich angehören, die ETH, die Universität Zürich oder die Empa. Innovationsparks würden weltweit an Bedeutung gewinnen, sagt Bodmer. Aber kaum einer habe den Vorteil eines anliegenden Flughafens, auf dem neue Technologien gleich getestet werden könnten.

Zwei Rückschläge im letzten Jahr

Bereits im Jahr 2007 hatte die FDP das Grossprojekt angestossen, seither klemmt es immer wieder, 2020 erlitt das Vorhaben gleich zwei gröbere Rückschläge. So erklärte das Verwaltungsgericht den Gestaltungsplan für ungültig. Damit fehlt eine rechtliche Grundlage für die Neubauten (lesen Sie hier mehr dazu). Ebenfalls gescheitert sind die Pläne, den Flughafen für Businessjets zu nutzen (lesen Sie hier mehr dazu).

Peter E. Bodmer gibt sich trotzdem zuversichtlich. Der Regierungsrat habe sich klar hinter das Projekt gestellt. «In der neu eingesetzten Taskforce arbeiten zum ersten Mal alle Beteiligten zusammen.» Man unternehme alles, um so schnell wie möglich loslegen zu können.

bat