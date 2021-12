Geldblog: Versicherung und Vorsorge – Studium im Ausland – was es zu beachten gilt Wer für das Studium oder eine Weiterbildung länger ins Ausland geht, sollte sich zusätzlich absichern. Martin Spieler

Was passiert bei einem Unfall oder einer Krankheit im Ausland? Diese Fragen sollten bereits vor Antritt der Reise genau geklärt sein. Foto: Helena Lopes (Unsplash)

Unsere erwachsene Tochter plant für nächstes Jahr einen Auslandaufenthalt im Rahmen ihres Studiums. Was sollten wir diesbezüglich wegen des Versicherungsschutzes beachten? Leserfrage von Z.D.

Die neue Omikron-Corona-Variante macht Auslandaufenthalte wieder komplizierter, dennoch ist es dank Impfungen und Tests möglich. Vor allem, wenn man einen längeren Auslandaufenthalt plant, sollte man sich gut absichern. In den letzten eineinhalb Jahren waren Studienaustausche wegen der Pandemie nur sehr schwer oder schlicht nicht mehr möglich gewesen. Inzwischen ist das in einigen Ländern wieder machbar – andere Länder wie China bleiben dafür weiter geschlossen. Junge Erwachsene wie Ihre Tochter können in Europa und den USA aber eher wieder an eine Universität und Berufsleute können sich eher wieder an einer ausländischen Hochschule weiterbilden oder auch nur ein Sabbatical im Ausland machen.