Stück «Mimikry: Exomoon» – Mit dem Theater Neumarkt kann man jetzt ins All fliegen In Zusammenarbeit mit dem SEADS-Kollektiv lädt das Neumarkt-Ensemble zum Saisonstart ein, einen Exomond zu besuchen und sich Fragen zu unserem Zusammenleben zu stellen. Sepinud Poorghadiri

NICHT BEACHTEN: Das Foto wird ersetzt. Foto: PD

Man nehme an, eine Handvoll Menschen begebe sich auf einen Exomond; den Mond eines Planten also, der sich nicht mal mehr in unserem Sonnensystem befindet. Komplett fernab vom menschlichen Verständnis des Universums probieren sie, sich dort ein Leben aufzubauen. Welche Gesellschaft würde daraus resultieren? Welche Dynamiken, welche Beziehungen würden sich aufbauen?

Das immersive Stück «Mimikry: Exomoon» im Neumarkt beschäftigt sich genau mit diesen Fragen. Zusammen mit dem Seads-Kollektiv möchte das Neumarkt-Ensemble zum Saisonstart Besucherinnen und Besucher dazu anregen, sich Gedanken zum eigenen Zusammenleben auf unserem Planeten zu machen.

Immersion wird hier grossgeschrieben: Betritt man ab dem 6. September das Theater Neumarkt, befindet man sich auf einer Siedlung eines Exomondes. In einem Parcours, der sich durch das ganze Theater zieht, sollen Zuschauerinnen und Zuschauer Teil des «Habitats» werden, Wissenschaftlerinnen bei der Arbeit zusehen können und sich vielleicht auch ein wenig existenzielle Fragen stellen.

Aber auch die weniger Theateraffinen werden hier abgeholt. «Es ist jeder Person selbst überlassen, wie sehr man sich auf diese neue Welt einlassen möchte. Man kann sich darin verlieren, ja, fast schon Teil des Stückes werden oder einfach auch durch diese Welt laufen und Eindrücke sammeln», sagt Julia Reichert – zusammen mit Hayat Erdogan ist sie Co-Regisseurin und Co-Dramaturgin des Stücks.

Space Race im Neumarkt

Doch wieso wird nun aus einem Theater ein fremder Mond? «Unsere Grundidee war es, das Theater ins All zu bringen. Momentan lässt sich ja ein «Space Race» beobachten; es scheint, als würde jeder als Erster seine Flagge auf verschiedenen Planeten und Monden hissen wollen. Also geht das Neumarkt auch ins All! Dabei fanden wir die Projektion auf unser Zusammenleben sehr interessant. Was ist für die Menschheit wesentlich, und wie könnten wir unter anderen Umständen anders leben?», so Co-Dramaturgin Julia Reichert. Für ein Theater ambitioniert – doch die Zusammenarbeit mit SEADS scheint genau das ermöglicht zu haben.

Das Akronym SEADS steht für Space Ecologies Art and Design. Das internationale Kunst- und Wissenschaftskollektiv hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich sowohl in der Kunst als auch in der Wissenschaft zu engagieren, um sinnvolle Verbindungen zwischen den beiden Bereichen aufzubauen. «Konkret heisst das, dass wir Kunst und Wissenschaft integrieren. So können wir auch komplexere wissenschaftliche Probleme an eine breitere Menge bringen und gemeinsam über die Zukunft spekulieren: Durch Kunst wird zum einen publikumsgerecht veranschaulicht, was jetzt Exoplaneten und Exomonde genau sind und was eine Astrophysikerin eigentlich so macht», sagt Ulrike Kuchner von SEADS, selbst Astrophysikerin und Künstlerin. Auch soll so die Wissenschaft profitieren können: Durch das Zusammenspiel mit der Kunst ergeben sich neue Lösungsstrategien.

So lädt SEADS mit dem Neumarkt-Ensemble nun Zuschauerinnen und Zuschauer jeden Alters ein, sich diese hypothetische Diaspora genauer anzusehen. Die Startzeiten sind gestaffelt: Besucherinnen und Besucher, die später dazukommen, können so den Exomond bereits «besiedelt» begutachten.

Sepinud Poorghadiri hat Anglistik und Philosophie studiert und schreibt für das Ressort Zürich. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.