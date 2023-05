Das Land vermeldete im April Rekordtemperaturen und leidet seit Monaten unter einer Dürre. Gleichzeitig kam es in den vergangenen Tagen an mehreren Orten zu Stürmen und Überschwemmungen. Wetter und Klima sind in der Bevölkerung präsent - Themen, die sich auf die bevorstehenden Wahlen auswirken dürften.