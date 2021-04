Sweet Home: Architektur und Farbgestaltung – Stylishe Villa Kunterbunt Kommen Sie mit in ein besonderes Haus, in dem sich Farben mit der Architektur und der Einrichtung zu einem inspirierenden Ganzen vereinen. Marianne Kohler Nizamuddin

Einfach mal schnell in den Baumarkt fahren und sich aus dem dortigen Farbfächer eine Lieblingsfarbe für die Wohnzimmerwände aussuchen? Das ist eine Möglichkeit, Farbe ins Haus zu bringen, aber sie ist nicht unbedingt die Beste. Nicht alle haben ein gleich gutes Gespür für Farben und wenn man sich Farbe im Raum wünscht, dann möchte man, wenn möglich, glücklich eine Weile damit leben. Schon länger hat man auch hierzulande Farben aus guten, professionellen Farbkollektionen entdeckt. Doch meistens sind bloss die gängigen grossen Marken aus England bekannt. Dieses spannende Projekt wurde für die holländische Farbfirma Pure & Original realisiert. Die Kreativdirektion und das Farbdesign übernahm das norwegische Farbstudio Koi. Sie haben die Farbgestaltung für ein ganzes Haus kreiert und zeigen, wie edel, inspirierend und wunderschön es ist, mit Farben zu wohnen.

In dieser stylischen Villa Kunterbunt sind nicht nur die Wände gestrichen, sondern auch die Decken, Türen und Fensterrahmen – und das in ganz unterschiedlichen Tönen. Im rosafarbenen Salon, dessen Wandfarbe «Soft Flamingo» heisst, verbinden sich himmelblaue Fensterrahmen mit der Aussenwelt. Die Farbgestalterin Dagny Thurmann-Moe vom Studio Koi erklärt ihre Gestaltungsidee wie folgt:

«Ich wollte etwas Unerwartetes mit dem Wohnzimmer machen. Es wäre einfach gewesen, es bloss hübsch und nett zu gestalten – aber ich wollte etwas mehr. So haben wir warme und kalte Farben kombiniert, da dies zu einem volleren Erscheinungsbild führt. Wenn man sich nämlich nur für eine Seite des Farbkreises entscheidet, kann ein Raum entweder zu kalt und damit zu steril und deprimierend wirken, oder zu warm, was zu viel Energie bringt und damit auch stressig sein kann.»

Natürlich wurde das alte Haus aus der viktorianischen Zeit nicht nur frisch gestrichen, sondern auch neu eingerichtet und gestylt, damit die Wohnfarben im Kontext mit der Einrichtung sichtbar werden. Dabei wurde, wie bei der Farbwahl, die Ursprungszeit des Hauses aufgenommen aber modern und zeitgemäss interpretiert. Im rosafarbenen Salon befindet sich ein Arbeitsplatz sowie gemusterte Elemente wie der Perserteppich und ein Kimono, welche die Welt ein wenig vergrössern.

Die holländische Farbfirma Pure & Original ist ein Familienunternehmen und bekannt für seine Mineralfarben und verhaltenen neutralen Töne wie Kreide, Beige, Grau und Weiss. Doch bei diesem Farbprojekt wurden die versteckten Schätze der Firma eingesetzt: leuchtende Edelsteinfarben, sinnliche Erdtöne und sanfte Pastells, die alle aus edlen, natürlichen Farbpigmenten kreiert werden. Die Kollektion 2020, die hier vorgestellt wird, heisst «Upside Down». Das Haus, welches alle diese Töne zusammenbringt, gehört der Londoner Architektin Siri Zanelli. Wie in viktorianischen Häusern üblich, gibt es im Erdgeschoss jeweils zwei Wohnräume. Der eine ist ein Salon, der andere ein sogenannter «Sitting Room».

Nun sind die beiden Räume Salon und Wohnzimmer. Letzteres leuchtet golden und warm und ist vornehmlich in der Farbe «Hop», also Hopfen, gestrichen. Die Architektin hat ihm Einbauten aus Holz gegeben, die eine Midcentury-Anmutung haben und mit dem Togo-Sofa korrespondieren.

Dieses designaffine Midcentury-Ambiente wird in der offenen Küche mit Esszimmer durch eine ergänzende Architektur verstärkt weitergeführt. Durch Oberlicht bekommen die Farben eine besonders harmonische Leuchtkraft.

Auch im Obergeschoss spielt ein Oberlicht mit der Architektur und den Farben. Das Zimmer wurde in «Mauve Love Classico» gestrichen, einem Fliederton, und die Türen in einem sinnlichen Grün, der «Sea Moss» heisst, also Meermoos.

Zuletzt noch ein Blick ins Schlafzimmer, welches mit Kalkfarbe in einem sanften Grün gestrichen wurde und damit die harmonische Ruhe ausstrahlt, die man sich in diesem Raum wünscht.

Leserbriefkasten Infos einblenden Teilen Sie Ihre Ideen, Ihre Einrichtungsbeispiele oder Rezepte mit Sweet Home, ich freue mich auf Ihre Post: marianne.kohler@tamedia.ch.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.