Geldblog: Fonds statt Konto – Suchen Sie ein nachhaltiges Geschenk fürs Göttikind? Wer für das Patenkind nachhaltig investieren will, kann in Fonds anlegen, die auf strenge Nachhaltigkeitskriterien setzen. Martin Spieler

Risiko? Kein Problem! Der lange Anlagehorizont relativiert das Kursschwankungsrisiko von Aktien deutlich. Foto: Getty Images

Ich werde Götti und möchte meinem Patenkind gerne auf die Geburt ein Wertschriften-Konto eröffnen, in welchem ich das Geld in einen Nachhaltigkeits-Fonds investieren würde – aus Gründen des symbolischen Charakters. Gibt es einen passenden Fonds, den sie mir empfehlen können? Es geht nicht primär um die beste Rendite, sondern vielmehr um die Investition in sinnvolle und nachhaltige Titel. Leserfrage von D.T.

Zunächst gratuliere ich Ihnen zu Ihrer Idee, für Ihr Patenkind nicht einfach nur ein klassisches Götti-Konto, sondern gleich ein Wertschriften-Konto zu eröffnen. Zwar bekommen Kinder auf den speziellen Kinder- und Jugendkonten, welche die meisten Banken anbieten, etwas mehr Zins. Angesichts der rekordtiefen Zinsen sind aber auch die Zinssätze auf den Kinder- und Jugendkonten derzeit mickrig, sodass selbst nach Jahren keine grosse Rendite möglich ist.