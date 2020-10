Zahlendreher – Sudoku mit X und O Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in der Folge 203 des Zahlendrehers. Joachim Laukenmann

Grosses Sudoku in der Kneipp-Expo. Foto: Patric Spahni/BOM

Diese Woche geht es in einer Aufgabe um Kreuze und Kreise in einer Art Sudoku. Die andere handelt von speziellen Teilern. Viel Spass beim Knobeln – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

Sudoku mit X und O

In diesem Rätsel müssen in jeder Zeile und jeder Spalte drei X und drei O stehen und zwar so, dass in keiner Zeile oder Spalte mehr als zwei aufeinanderfolgende X und O vorkommen.

Spezielle Teiler

Bestimme alle natürlichen Zahlen n, für die die Zahl, die durch Streichen der letzten Ziffer von n entsteht, ein Teiler von n ist.

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab.