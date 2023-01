Antennenstreit in Herrliberg – Sunrise-Chef stellt sich dem Trommelfeuer der 5G-Gegner Um den Antennenstreit in seiner Wohngemeinde zu bodigen, schaltete sich Sunrise-CEO André Krause persönlich ein. Am Infoanlass erschienen jedoch nicht nur Anwohnende. Raphael Meier

Da es Widerstand gegen den Bau einer 5G-Antenne in seiner Wohngemeinde Herrliberg gab, entschied sich Sunrise-CEO André Krause, selbst aktiv zu werden. Archivfoto: Sabine Rock

Skeptische Blicke beäugen den Sunrise-Chef. Dass ihm Gegenwind entgegenkommen würde, hatte André Krause wohl bereits erwartet: «Es ist nicht mein Ziel, dass ich heute jeden Einzelnen von Ihnen überzeugen werde», erklärt der in Herrliberg wohnhafte CEO zu Beginn der Veranstaltung am Donnerstagabend. Das Ziel sei es hingegen, zu informieren und die Fakten zu diskutieren. Dieses Ziel hatten sich wohl auch einige der Besuchenden gesetzt, die mit ihren eigenen Informationen und Statistiken bewaffnet im Zehntensaal der Vogtei in Herrliberg erschienen.