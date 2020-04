25% Rabatt – Superhuman by Martin Tillman Verschoben vom 8./9. Mai auf Donnerstag, 12. November und Freitag, 13. November 2020, 19.30 Uhr, Theater 11 Zürich

Am 12. und 13. November 2020 feiert Martin Tillman, der erfolgreichste Schweizer Filmmusiker, mit dem aufwendig inszenierten Spektakel "Superhuman" eine vielversprechende Weltpremiere im Theater 11 Zürich.

Martin Tillman ist der erfolgreichste Filmmusiker, den die Schweiz je hervorgebracht hat. Der 1964 in Zürich geborene Cellist, Komponist und Multi-Instrumentalist hat bei geschätzten 100 Soundtracks mitgearbeitet, dazu gehört die Musik zu den Blockbustern "Total Recall", "The Da Vinci Code", "The Dark Knight Rises (Batman)" und "Pirates of the Caribbean". Er stand bereits mit Grössen wie Elton John, B.B. King oder Sting auf der Bühne und ist sich nicht zu schade, um als Komponist auch bei Schweizer Produktionen wie "Schellen-Ursli" mitzuwirken.

