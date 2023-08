Naturschauspiel am Nachthimmel – Supermond am Nationalfeiertag – Die besten Bilder aus aller Welt Der Vollmond am 1. August war der zweite von vier Supermonden diesen Sommer. Er sorgte für spektakuläre Aufnahmen. Simon Angelo Meier

Von orange zu rot: Der Supermond geht über dem Empire State Building in New York City auf. Foto: Fatih Aktas (Getty Images)

Erscheint rund 14 Prozent grösser als sonst: Der Supermond hinter dem antiken Tempel des Poseidon am Kap Sounion in Griechenland. Foto: Aris Messinisi

Mondaufgang: Der Supermond kommt hinter einem Hügel in der syrischen Stadt Jindires, im von Rebellen kontrollierten Teil der nordwestlichen Provinz Aleppo, hervor. Foto: Rami al Sayed (AFP)

Rund 30 Prozent heller als in der erdfernsten Phase: Der Störmond geht hinter der Camlica-Moschee in Istanbul auf. Foto: Chris McGrath (Getty Images)

Der August ist ein ergiebiger Monat für Sternengucker und Naturliebhaber: Der Sommermonat beginnt und endet mit einem Supermond. Der Supermond geht am 1. August auf, wird aber auch in den folgenden Nächten voll erscheinen. Ein Supermond findet statt, wenn der Mond sich auf seiner Umlaufbahn der Erde am nächsten befindet. Der jetzige Supermond wird auch Störmond genannt, nach der Zunahme der Störfische in den nordamerikanischen Seen zu dieser Jahreszeit.

Übereinandergelegt: Der Supermond hinter der Engelsstatue der Alexandersäule auf dem Palastplatz in St. Petersburg. Foto: Dmitri Lovetsky (Keystone)

Der Supermond über dem West End Tower der Vanderbilt University in Nashville, USA. Foto: George Walker (Keystone)

Silhouettenspiel: Eine Seilbahn fährt vor dem Vollmond auf den Zuckerhut-Felsen in Rio de Janeiro zu. Foto: Silvia Izquierdo (Keystone)

Konkurrieren um Leuchtkraft: Der Stör-Supermond über der Basilika El Pilar in Zaragoza, Spanien. Foto: Javier Cebollada (Keystone)



Ein Vollmond am erdnächsten Punkt erscheint um 14 Prozent grösser und 30 Prozent heller als in der erdfernsten Phase. Auf den heutigen Störmond folgt am 30. August ein sogenannter Blaumond. Ein Blaumond ist ein zweiter Vollmond innerhalb eines einzigen Kalendermonats und tritt alle zwei bis drei Jahre auf.

In leichte Bewölkung gehüllt: Der Supermond über dem Galata-Turm in Istanbul. Foto: Isa Terli (Getty Images)

Der letzte Supermond des Jahres 2023 findet am 29. September statt – dieser wird als Erntemond bezeichnet, der nur alle vier Jahre auftritt.

Wuchtet sich hinter dem Horizont empor: Der Supermond ausserhalb der Stadt Alcala de Henaresepa in Zentralspanien. Foto: Fernando Villar (Keystone)

Gelb-blaues Farbenspiel: Der Vollmond geht hinter dem Freiheitsdenkmal in Nikosia, Zypern, auf. Foto: Jewel Samad (AFP)

Tieforange: Ein Flugzeug hebt sich als Silhouette vom Störmond ab, in Jersey City, New Jersey, USA. Foto: Gary Hershorn (Getty Images)

Eingeklemmt: Der Supermond zwischen zwei Hochhäusern im Geschäftsviertel Cuatro Torres in Madrid. Foto: Javier Soriano (AFP)

Doppelt beleuchtet: Der Vollmond hinter der Fackel der Freiheitsstatue in New York City. Foto: Gary Hershorn (Getty Images)

