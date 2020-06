Verbindung zu Clubnacht in Zürich – Superspreader: Über 20 weitere Infizierte in Spreitenbach Nach dem Superspreader-Vorfall in einem Zürcher Club kommt es in einer Bar in Spreitenbach zu 20 weiteren Infektionen. Oder war es umgekehrt? Kevin Brühlmann , David Sarasin

In dieser Bar in Spreitenbach haben sich 20 Personen mit Covid-19 infiziert. Foto: Dominique Meienberg

Vergangenen Freitag erhielt Daniel K. (Name geändert) einen Anruf der Aargauer Kantonsärztin. Und dabei ging es ans Eingemachte. K. betreibt eine Bar in Spreitenbach, direkt an der Grenze zum Kanton Zürich, und die Kantonsärztin meinte, einer seiner Gäste habe sich am 21. Juni bei ihm im Lokal mit Covid-19 infiziert. Die Nachricht überraschte den Barbetreiber, denn seine Gäste sitzen für gewöhnlich alle an Tischchen und nippen an ihren Getränken. Partys und wildes Herumgetanze gibt es bei ihm nicht.