Unwetter am Zürichsee - Superzelle brachte Hagel und Sturmböen

Unwetter am Zürichsee – Superzelle bringt am Zürichsee Hagel und Sturmböen Ein sehr heftiges Gewitter hat am Montagabend die Zürichseeregion heimgesucht. In Wädenswil gab es orkanartige Böen bis 113 km/h. Hagelkörner in Fünflibergrösse knallten vom Himmel. Martin Steinegger

Die Gewitterzelle zieht am Montagabend gegen 20 Uhr über den Zürichsee. Vor allem in Wädenswil, Horgen, Stäfa und Männedorf brachte das Gewitter Hagel und Sturm. Twitter / Matthias Sänger

Ein aussergewöhnlich heftiges Gewitter ist am Montagabend über die mittlere Zürichseeregion gezogen. Gemäss Meteo Schweiz handelte es sich um eine sogenannte Superzelle. Das bedeutet: Es war eine sehr gut organisierte und ausserordentlich intensive Gewitterzelle, wie sie in dieser Form nur selten vorkommt hierzulande.

Die Superzelle hatte orkanartige Böen, Hagel und sintflutartigen Regen im Gepäck. In Wädenswil wurde um 19.30 Uhr eine Böe mit knapp 113 km/h gemessen. In Horgen und Wädenswil kamen Hagelkörner in Fünflibergrösse vom Himmel. In Männedorf waren die Strassen teilweise grün, derart viel Laub und Astwerk wurde von den Bäumen geschlagen.

Die Hagelkörner erreichten teilweise beachtliche Grössen – hier der Vergleich mit einer Armbanduhr. Leserbild / Severin Strickler (Au) Solche Geschosse kamen am Montagabend am linken Zürichseeufer vom Himmel. Leserbild / Sandra Rohner (Au) Gesammelte Hagelkörner im Gefrierfrach. Daniela Haag (Wädenswil) 1 / 3

Betroffen waren vor allem die Gemeinden Wädenswil, Horgen, Stäfa und Männedorf. Der Hagelschlot, also der Bereich, in dem grosse Hagelkörner niederprasselten, war auf ein relativ kleines Gebiet beschränkt. Über grössere Schäden lagen bis am späteren Abend noch keine Informationen vor.

So wütete das Gewitter am Montagabend am linken Zürichseeufer, namentlich in Horgen. Video: André Springer / Pascal Unternährer / Michael Trost

Noch am Sonntag war die Zürichseeregion bezüglich Unwetter glimpflich davongekommen. Obwohl Meteo Schweiz die höchste Gefahrenstufe für die Region ausgegeben hatte (4), blieben die Unwetter aus. Dies änderte sich am Montagabend auf dramatische Weise.

Unerwartet kam das Unwetter allerdings nicht. In der sehr feuchten und energiegeladenen Luftmasse brodelten bereits im Verlauf des Nachmittages die ersten Gewitterzellen hoch.

Die spätere Zürichsee-Superzelle entstand im Berner Oberland und zog dann über Luzern und Zug Richtung Nordosten. Zwischen dem Zugersee und dem Zürichsee verstärkte sich das Unwetter dann noch zusätzlich.

Aufzug der Superzelle, von Männedorf aus fotografiert. Martin Steinegger

Im Verlauf des weiteren Abends beruhigte sich die Wetterlage dann. Allerdings handelt es sich nur um eine kurze Verschnaufpause. Bereits am Dienstag erwarten die Wetterdienste erneut teils heftige Gewitter.

