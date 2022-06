Entscheid des Obersten US-Gerichts – Supreme Court stuft öffentliches Tragen von Waffen als Grundrecht ein Das Oberste US-Gericht hat ein Gesetz des US-Bundesstaates New York annulliert. Die Reaktionen im Land auf den Entscheid könnten nicht weiter auseinander liegen.

Abfuhr an den Bundesstaat New York: Das Tragen von Waffen in den USA ist weiterhin erlaubt. Foto: Brandon Bell (Getty Images/28. Mai 2022)

Das Oberste Gericht der USA hat das Tragen von Schusswaffen in der Öffentlichkeit als Grundrecht der Bürger und Bürgerinnen eingestuft. Mit den Stimmen von sechs gegen drei Richtern annullierte der Supreme Court am Donnerstag eine Gesetzesregelung im Bundesstaat New York, wonach für eine Waffenlizenz der Nachweis eines besonderen Bedarfs an Selbstverteidigung erforderlich ist.

Diese Regelung verletze zwei Zusatzartikel zur US-Verfassung, befand das Gericht. Die einflussreiche Waffenlobbyorganisation National Rifle Association (NRA) begrüsste umgehend im Kurzbotschaftendienst Twitter die Entscheidung und feierte einen «Sieg».

Die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul sprach hingegen von einem «schwarzen Tag». Die Gerichtsentscheidung sei «absolut schockierend», sagte sie. Der Bundesstaat New York hatte kürzlich den Zugang zu Schusswaffen nach einem rassistisch motivierten Schusswaffenangriff in einem Supermarkt in der Stadt Buffalo eingeschränkt.

Massaker in Buffalo Alles deutet auf ein rassistisches Motiv hin Schulmassaker in Texas «Ich werde an einer Schule das Feuer eröffnen»: Angreifer kündigte Tat auf Facebook an Erst vor kurzem hatte zudem in Texas das schlimmste US-Schulmassaker seit einem Jahrzehnt Entsetzen ausgelöst und die Debatte über das laxe US-Waffenrecht angefacht. Die NRA hielt ungeachtet des Blutbades drei Tage später ihr Jahrestreffen ab. Die ebenso einflussreiche wie umstrittene Organisation kämpft seit Jahrzehnten erfolgreich gegen Verschärfungen des Waffenrechts.

AFP/fal

