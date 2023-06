Kontroversen um Gerichtsurteile – Supreme Court verpasst Biden gleich zwei weitere Schlappen Der Oberste Gerichtshof der USA beschränkt die Rechte der LGBTQ-Community und stoppt den Teilerlass von Studienkrediten. Für den US-Präsidenten ist das Votum eine Niederlage im angehenden Wahlkampf. Peter Burghardt aus Washington

Protest gegen den Entscheid. Der Teilerlass von Studienkrediten wäre eines der teuersten Projekte der amerikanischen Regierung überhaupt gewesen. Foto: Getty Images via AFP

Amerika streitet noch über das Urteil des Obersten Gerichtshofs vom Donnerstag, das die Auswahl von Studentinnen und Studenten an Universitäten nachhaltig verändert, da folgen bereits die nächsten umkämpften Entscheidungen. Beide sorgen für weitere, erbitterte Diskussionen in diesem gespaltenen Land: Der eine Beschluss des Supreme Court beschränkt LGBTQ-Rechte, der andere stoppt den Versuch von Joe Biden, Studierenden Schulden in Höhe von mehr als 400 Milliarden Dollar aus ihrer Hochschulzeit zu erlassen.