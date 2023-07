Surfen in Zürich – Alles für die perfekte Welle Die Ferien sind da und das dazugehörige Surfmaterial noch nicht komplett? Oder man bleibt in Zürich und möchte mit coolem Bikini und einem Board auf der Süsswasserwelle reiten? Wir haben die passenden Tipps. Moira Jurt

Bikini, das sitzt: Oy Surf. Foto: Eze Zaccardi

Es scheint, als erfreue sich die Wassersportart Surfen immer grösserer Beliebtheit. Wer nicht bis an den Atlantik reisen will, kann auch in Zürich das Surffeeling erleben. Wir haben uns umgeschaut und nicht nur das Zubehör, sondern auch die perfekte Süsswasserwelle entdeckt.

Oy Surf

Kann am Strand wie auch auf dem Board getragen werden: Bikini von Oy Surf. Foto: Uwe Murat

Wer surft, weiss: Die Badekleidung muss praktisch sein und sitzen. Das Bademodelabel Oy Surf hat das geschafft. Es hat Badekleider und Bikinis entwickelt, die beim Bewegen im Wasser nicht verrutschen und auch am Strand cool aussehen. Die neue Kollektion ist aus leichtem Frotteestoff. Es gibt sie in Grün- und Lilatönen sowie mit Zebramuster. We like!

Surfari

Auf kleinstem Raum findet man hier fast alles rund ums Thema Surfen: Surfari am Stauffacher. Foto: Moira Jurt

Wer Profimaterial zum Surfen braucht, ist bei Surfari an der richtigen Adresse. Hier findet man von Boards über Neoprenanzüge bis zu Accessoires und Fashion auf wenigen Quadratmetern fast alles. Der Shop am Stauffacher ist ein Pionier in Sachen Ausrüstung für Wellenreiten in Zürich und der Schweiz.

Reboat

Surfen im Zürichsee: Reboat machts möglich. Foto: PD

Wer in Zürich Surffeeling erleben möchte – auch ohne grosse sportliche Erfahrung zu haben – für den oder die ist Reboat das Richtige. Wakesurfing heisst das Vergnügen, das von Sonnenaufgang ab 8 Uhr bis Sonnenuntergang um 21 Uhr ab dem Bellevue gebucht werden kann. Von einem Motorboot wird hinten eine dauerhafte Welle erzeugt: Man selbst steht auf einem Brett und wird an einem Seil hinterhergezogen, und dann heisst es: loslassen, surfen und hang loose.

Visitor-Store

Die Surfboards, die seit Jahren selber entwickelt werden, sind das Herzstück von Visitor. Foto: Andreas Graber

Der schöne, helle Shop im Kreis 4 bietet ausgewählte Produkte rund um den Wassersport. Das Shapen von Surfboards, das einst in Kellern und Garagen begonnen hat, hat hier ein Lokal gefunden. Die Bretter sind nicht nur fürs Surfen im Meer, sondern auch fürs Flusssurfen konzipiert. Neben Boards gibt es hier Wachs, Accessoires und nachhaltige Mode. Der Name des Ladens ist Programm, der Besucher (Visitor) steht hier im Mittelpunkt und wird von Surfexperten individuell beraten.

