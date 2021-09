Foodhalle Bridge – Sushi und Shoppen An der Europaallee experimentiert die Migros mit einem modernen hybriden Restaurantkonzept. Die vielen Genussmöglichkeiten überfordern bisweilen. Daniel Böniger

Blick auf den Sushi-Take-out Tokyo Express im ersten Stock an der Europaallee. Foto: Sabina Bobst

Mitten im Restaurant-Lockdown wurde Anfang April das Gastroprojekt Bridge von der Migros an der Europaallee eröffnet. Vor allem der erste Stock, in dem neben Regalen voller Bioprodukte auch drei Selbstbedienungsrestaurants zum Konsumieren einladen, wirkte deshalb in den ersten Wochen etwas ausgestorben – vor Ort durfte man bekanntlich nichts zu sich nehmen.

Seit dem Sommer sind nun alle Restaurants und Bars richtig geöffnet. Das hybride Modell aus Laden und Gastronomie ist kein Ort für eine ruhige Pause – eher eine Art Multitasking-Vorhaben.

Der «Treffpunkt für Foodlovers» richtet sich an eine urbane Klientel und bietet diverse Möglichkeiten: Man kann sich in der Verkaufsabteilung mit neuen Kochbüchern, frischem Fisch oder artisanaler Schokolade eindecken. Oder man gönnt sich ein Feierabendbier. Empfehlenswert der Elvis Juice von Brewdog (7.30 Fr./Flasche). Auch zum Cocktail kann man sich treffen – die Gin-Auswahl ist mit fast 30 Marken formidabel. Leider gibt es nur ein einziges Tonic Water (Gin Tonic ab 15 Fr.). Zur Verfügung stehen gleich zwei Bars – die Bridge Bar im ersten Stock und die Blended Bar im Untergeschoss.