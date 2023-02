Messerattacke nach Unfall in Winterthur – Lenker rammt SUV und bedroht Personen mit Messer Dramatische Szenen am Donnerstagnachmittag: Ein Fahrzeug rast auf das Manor-Parkhaus zu, gerät aufs Trottoir, touchiert eine Person, rammt einen SUV und bedroht dann mehrere Personen mit einem Messer. Ein Mann ist leicht verletzt worden. Dagmar Appelt

Die Unfallstelle am Donnerstagnachmittag: Ein Volvo liegt auf dem Dach. Verursacht hatte den Unfall der Lenker des roten VW Golf. Foto: Marc Dahinden

Am Donnerstagnachmittag spielten sich an der Ecke Merkur-/Theaterstrasse in Winterthur spektakuläre Szenen ab. Kurz nach 13.30 Uhr fuhr ein roter VW Golf mit deutschem Kennzeichen mit übersetzter Geschwindigkeit auf der Merkurstrasse Richtung Parkgarage Stadtgarten. Aus derzeit nicht geklärten Gründen kam das Auto linksseitig auf das Trottoir, auf dem sich mehrere Passanten befanden, und touchierte dabei eine Person.

In der Folge lenkte der Fahrer sein Gefährt wieder auf die Fahrbahn, wo es vor dem Manor-Parkhaus zu einer seitlichen Kollision mit einem SUV kam. Dieser kam nach dem heftigen Aufprall auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden Autolenker sowie der Passant blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Person mit Messer verletzt

Der mutmassliche Unfallverursacher bedrohte nach dem Verlassen des Autos mehrere Personen mit einem Messer. Einem 21-jährigen Italiener fügte er leichte Verletzungen am Hals zu. Der Tatverdächtige, ein 37-jähriger Deutscher, konnte durch einen Passanten festgehalten und durch eine eintreffende Patrouille der Stadtpolizei Winterthur verhaftet werden. Der durch das Messer verletzte Mann wurde mit einem Rettungsfahrzeug in ein Spital transportiert.

Die genauen Hintergründe, beziehungsweise ob es sich um eine geplante Amokfahrt handelte, gibt die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Wegen des Unfalls musste die Merkurstrasse gesperrt werden, was zu grossen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Innenstadt von Winterthur geführt hat. Die Feuerwehr richtete Umleitungen ein.

Gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich standen mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Winterthur, der Rettungsdienst Winterthur, Einsatzkräfte von Schutz und Intervention Winterthur, das Forensische Institut Zürich, das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich sowie die Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland im Einsatz.

