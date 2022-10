Über Nachfolge von Ueli Maurer – SVP-Präsident Chiesa: «Es wird wahrscheinlich kein Einer-Ticket geben» Laut Parteichef Marco Chiesa dürfte die SVP dem Parlament eine Auswahl an Kandidaten vorschlagen. Toni Brunner gehört jedoch nicht dazu.

Rechnet mit mehreren Kandidaten für die Nachfolge von Maurer: SVP-Chef Marco Chiesa (25. Februar 2022). Bild: Anthony Anex (Keystone)

Die SVP dürfte nach den Worten ihres Präsidenten Marco Chiesa dem Parlament mehr als eine Person vorschlagen für die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer. «Ich denke, es wird wahrscheinlich eine Auswahl geben und kein Einer-Ticket», sagte er dem «Sonntagsblick».

Letztlich entscheide dies aber die Fraktion, sagte der 47-jährige Parteichef und Ständerat aus dem Tessin in dem Interview. Was die Herkunft der Maurer-Nachfolge angeht, so war für Chiesa klar: «Sicher ist einzig: der Kandidat oder die Kandidatin wird aus der Deutschschweiz kommen.»

Der SVP-Präsident rechnete mit einer Kandidatur aus dem Kanton Zürich. Er könne sich vorstellen, dass die Kantonalpartei aus dem wirtschaftlich wichtigen und bevölkerungsreichsten Kanton eine Kandidatur lancieren werde, sagte er.

Toni Brunner schliesst Polit-Comeback aus

Auch aus Bern hielt Chiesa eine Kandidatur für möglich, wo sich zuletzt Albert Rösti als einer der Favoriten eine Kandidatur überlegte. Dass dann mit Rösti und der amtierenden Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) gleich zwei Bundesräte aus Bern kommen würden, wäre für Chiesa kein Problem: «Es wäre nicht das erste Mal, dass zwei Vertreter aus demselben Kanton im Bundesrat sind.»

Indessen hat der frühere SVP-Parteipräsident Toni Brunner ein Polit-Comeback als möglicher Nachfolger von Bundesrat Ueli Maurer einem Medienbericht zufolge ausgeschlossen. Seine Partnerin und Nationalrätin Esther Friedli dagegen liess eine Kandidatur zunächst offen.

Er sagt ab, sie gibt sich noch bedeckt: Der frühere SVP-Parteipräsident Toni Brunner und seine Partnerin Esther Friedli am jährlichen «Finale nationale de la race d'Herens». Bild: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

«Es ist noch viel zu früh für ein Ja oder Nein zu einer möglichen Kandidatur», sagte die 45-jährige St. Galler Nationalrätin der «NZZ am Sonntag». Die Politikberaterin und Gastronomin ist seit 2019 im eidgenössischen Parlament. Medien und Chiesa zählen sie zu den valablen Kandidatinnen.

Toni Brunner dagegen winkte laut dem Bericht klar ab. «Ich wäre nicht 2018 aus dem Nationalrat zurückgetreten, wenn ich Bundesrat werden wollte», wurde der Landwirt zitiert. Er habe mit der Politik abgeschlossen. Er stehe als Mitglied der Findungskommission der Partei für die Nachfolge von Bundesrat Ueli Maurer sowieso nicht zur Verfügung.

Brunner wirbt für mögliche Frauenkandidatur

Brunner warb der Zeitung zufolge für eine mögliche Frauenkandidatur und sagte, obwohl das Geschlecht für die SVP nicht im Vordergrund stehe, sei es aus seiner Sicht angebracht, eine Frau auf dem Ticket zu haben. Brunner war von 1995 bis 2018 Nationalrat, zu Beginn gerade mal 21 Jahre alt. 2008 wurde Brunner Nachfolger des abtretenden Ueli Maurer an der Spitze der SVP Schweiz. 2016 trat er zurück.

SVP-Bundesrat und Finanzminister Ueli Maurer hatte am Freitag nach 14 Jahren seinen Rücktritt per Ende Jahr angekündigt. Der Anspruch der SVP auf den Sitz wurde bislang von keiner Partei bestritten. Die Grünen teilten indes mit, eine Kampfkandidatur zur prüfen.

Die SVP-Kantonalsektionen können bis am 21. Oktober Bewerbungen für die Nachfolge bei einer Findungskommission einreichen. Die Nomination der SVP-Bundesratskandidierenden erfolgt voraussichtlich an der Fraktionssitzung am 18. November. Die Wahl der neuen Bundesrätin oder des neuen Bundesrats findet während der Wintersession der Eidgenössischen Räte am 7. Dezember statt.

